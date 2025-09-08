"하지 마" 해놓고 줄행랑 안 친 37세 베테랑, 얼음물 세례 뜨겁게 즐…

스포츠조선

'2000K' 김광현이 얼음물 세례를 뜨겁게 즐겼다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 정재근 기자] 그 물이 정말 차갑다. 양현종, 이정후 등 많은 선수들이 축하 물세례를 피해 도망가는 이유다. 베테랑 김광현 역시 "아~하지 마"라며 선수들을 말렸다. 하지만 도망가지 않고 후배들의 축하 물세례를 기꺼이 받아 들였다. 흠뻑 즐겼다.

SSG 랜더스 김광현이 7일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전에서 KBO리그 역대 세번째 개인 통산 2000탈삼진을 달성했다. 송진우(한화)와 양현종(KIA)에 이어 세운 대기록이다.


4회말 1사 1, 2루 김광현이 최원영을 병살타로 잡은 후 환호하고 있다.
SSG가 7대3 승리를 거두며 5이닝 3실점으로 승리투수가 된 김광현이 수훈선수 인터뷰의 주인공이 됐다. 후배 투수들이 바쁘게 움직이기 시작했다. 더그아웃 냉장고에 있던 물과 이온음료를 꺼내 아이스박스에 가득 부었다. 실온이 아닌 얼음장같이 차가운 물이다.


2000 탈삼진 대기록을 달성한 김광현이 인터뷰를 하는 가운데 후배들이 물세례를 준비하는 모습.

"아~하지 마!"

별 다른 저항없이 끌려가는 김광현
김광현의 인터뷰가 끝나자마자 막내 천범석이 퇴로를 차단했다. 김광현이 "아~ 하지 마!"라고 말하며 후배들을 짐짓 엄하게 윽박질렀다.

하지만, 속마음은 달랐다. 오히려 내심 기대린 듯 도망치거나 저항하지 않았다. 냉수 물폭탄을 고스란히 받아낸 김광현의 표정은 환희로 가득했다.


환희에 찬 김광현의 표정. 고마운 후배들 덕분에 대기록 달성이 더 빛났다.
2000탈삼진. 김광현에게 너무나 의미깊은 기록이기 때문이었다. 2007년 프로에 입단한 김광현은 총 411경기, 2302⅔이닝만에 이 기록을 달성했다. 역대 최소 경기, 최소 이닝 신기록이다. 양현종이 지난해 497경기, 2413⅓만에 달성한 것보다 더 빠른 기록이다.

입단 2년차인 2008년 150개로 탈삼진왕에 올랐던 김광현은 부상으로 100닝을 던지지 못했던 2011~2012 시즌을 제외하고 지금까지 매년 100개 이상의 탈삼진을 뽑아냈다. 메이저리그 세인트루이스 카디널스에서 뛴 2020~2021시즌을 빼면 10년 연속 100탈삼진 기록이다.

김광현은 경기 후 인터뷰에서 "진짜 상상도 못했다. 100개씩 20년을 해야되는데 내가 할거라고는 생각지도 못했다. 100승, 150승 때도 이런 생각은 안 들었는데 2000탈삼진은 죽을 때까지 기억에 남을 것 같다"며 감격스러워했다.

김광현에게 이제 남은 건 200승이다. 이날 승리로 김광현은 개인 통산 178승을 기록했다. 스물 두 번의 승리가 남았다.


