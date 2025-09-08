스포츠조선

"두 번 다시 그런 실수는 없다" 이 악물었다…자신감 장착, 8월 이후 ERA 0.90 필승조가 탄생했다

기사입력 2025-09-08 19:19


28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 이승민이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기,삼성 이승민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

[스포츠조선 이종서 기자] "한 경기 못 던지면 깊게 빠져들고 그랬는데…."

삼성 라이온즈의 이승민(25)은 8월 이후 평균자책점이 0.90에 불과하다. 팀 내 10이닝 이상 소화한 투수 중 가장 낮은 수치다. 반면, 8월 이후 출전 수는 17경기. 팀 내 가장 많다.

박진만 삼성 감독은 "이승민이 불펜에서 컨디션이 좋다. 중요한 순간에 기용하고 있다. 이승민이 들어오면서 훨씬 수월해졌다"고 믿음을 숨기지 않았다.

2020년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 35순위)로 삼성에 입단한 이승민은 입단 당시 패스트볼 구속이 130㎞대에 머물렀지만, 올 시즌 최고 140㎞ 중후반까지 나오기 시작했다. 구속이 나오는 가운데 제구까지 좋았고, 어느덧 필승조 역할까지 맡게 됐다.

박 감독은 "구속도 빨라지고 제구도 좋아졌다. 마운드에서 자신감이 붙어서 자기 공을 던지는데 제구까지 되니 좋은 결과를 내고 있다"고 바라봤다.

이승민은 최근 활약 비결에 대한 질문에 "비결이라기 보다는 4월부터 준비하던대로 했다. 운이 좀 더 따를 뿐인 거 같다"라며 "접전 상황일 수록 더 짜릿함이 있긴 한데 크게 이기고 있거나 지고 있어도 실점을 하지 않으면 좋은 거 같다. 짜릿한 상황이 아니더라도 제 피칭을 하면 더 짜릿하다"고 이야기했다.


26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/
꾸준한 구속 상승. 올 시즌에는 확실히 1군에서 통하고 있다. 이승민은 "구속을 올리기 위해서 매년 노력을 했다. 구속에 대한 단점이 있어서 중점으로 연습하려고 했다. 시즌 때에는 구속에 대한 생각을 못하고 커맨드 부분을 생각하는데 작년과 달리 자신감도 많이 생기고 여유가 생기다보니 스피드도 더 올라온 거 같다. 스피드를 올린다기 보다는 유지하기 위해 항상 하는 운동 등을 꾸준히 한 것도 영향이 있다"고 밝혔다.

멘털도 더욱 단단해졌다. 이승민은 "내가 멘털이 좋지는 않다. 한 경기 잘 못 던지면 그 경기에 깊이 빠져들고 그러는데 주위에 형들도 그렇고 후배들도 좋은 말을 많이 해주신다. 매경기 잘 던질 수 없으니 내가 피칭하던대로 하자는 생각으로 하고 있다"라며 "(최)원태 형이 1구 1구에 집중해서 던지라는 말을 해줬다. 다른 형들도 시즌이 기니 당장 한 경기가 아닌 다음 경기를 잘 던질 수 있다는 말을 해줘서 좋았던 거 같다. 나는 1군에 길게 있던 것도 아니고 형들은 오래 있었으니 노하우도 많이 알려주셨다. 형들의 말을 잘 새겨들었다"고 고마워했다.


26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

지난 6월15일 KT전은 이승민에게는 잊을 수 없는 경기였다. 2-6으로 지고 있던 5회 마운드에 올라온 그는 2이닝 동안 홈런 두 방을 맞고 9실점(7자책)으로 무너졌다. 순식간에 벌어진 점수. 결국 삼성은 4대16으로 완패했다.

이승민은 "가장 기억에 남는 경기가 KT전이었다. 나에게도 그렇고 팀에게도 점수를 안 주면 따라갈 수 있는 상황이었는데 내가 아예 경기를 넘겨줬다. 아직까지 그 경기는 잊지 못하고 있다. 내가 잘 던진 경기는 찾아보는데 그 경기는 안 보고 있다"라며 "똑같은 실수를 하지 않아야겠다는 생각을 했다. 누구나 실수는 하지만 대신 두 번 다시 그런 모습 보이지 않아야겠다는 마음가짐이 있다"고 말했다.

최근 삼성은 '젊은 피' 활약이 도드라지고 있다. 이승민 역시 이들과 함께 팀을 이끌어야 한다는 강한 마음을 내비쳤다. 이승민은 "(배)찬승이나 (이)호성이, (양)창섭이형 이렇게 해서 팀에 활력소가 되어야 한다고 이야기를 하기도 했다. 형들이 지칠 때 우리가 치고 나가야 한다고 생각한다"고 앞으로의 활약을 다짐했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 8회초 삼성 이승민이 교체되며 최일언 투수코치와 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

