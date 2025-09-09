PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하…

스포츠조선

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

기사입력 2025-09-09 02:22


26일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. 3회말 2사 2루 송성문이 1타점 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.26/

[스포츠조선 이종서 기자] "남은 기간 더 보여준다고 해도…."

송성문(29·키움 히어로즈)은 올 시즌을 마치고 메이저리그에 도전장을 낸다. 포스팅시스템으로

일찌감치 단계를 밟아가기 시작했다. 구단에도 이미 빅리그 도전에 대한 의사를 전달했고, 김하성(애틀란타) 메이저리그 진출을 도왔던 미국 대형 에이전시 인디펜던트 스포츠&엔터테인먼트(ISE)와 계약도 했다.

2015년 신인드래프트 2차 5라운드(전체 49순위)로 히어로즈 유니폼을 입은 송성문은 그동안 메이저리그와는 다소 거리가 있어보였다. 2023년까지 규정 타석 3할을 넘긴 적은 한 차례도 없었고, 두 자릿수 홈런을 날린 것도 2022년 13홈런이 유일했다.

지난해 송성문은 완벽하게 한 단계 올라섰다. 지난해 142경기 출전한 그는 타율 3할4푼 19홈런 104타점 88득점 21도루 OPS(장타율+출루율) 0.927을 기록하며 리그 정상급 성적을 남겼다.


30일 고척스카이돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. 4회 동점 솔로홈런을 날린 키움 송성문. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.03.30/
올 시즌에도 송성문의 활약은 이어졌다. 130경기에 나와 타율 3할1푼4리 24홈런 78타점 91득점 21도루 OPS 0.917로 지난해 버금가는 성적을 남기고 있다. 장타력은 지난해보다 더욱 좋아졌고, 데뷔 첫 20홈런-20도루를 작성하기도 했다.

8월 26경기에서는 타율 3할9푼6리 8홈런 22타점 28득점을 기록하며 생애 첫 월간 MVP를 차지했다.

송성문의 소속 키움은 올 시즌 하위권을 전전하다 결국 일찌감치 가을야구가 좌절됐다. 매경기 승리를 위해서 뛴다고 하지만, 팀적인 큰 목표는 사라지게 됐다.


남은 시간은 송성문에게는 메이저리그 스카우트에게 한 번이라도 더 어필할 수 있는 기회이기도 하다. 지난달 28일 고척 한화 이글스전에서는 코디 폰세(한화)를 관찰하러온 메이저리그 스카우트 군단 앞에서 홈런을 때려내면서 강렬한 인상을 남겼다. 송성문은 경기 후 "메이저리그 가능성이 조금 더 커지지 않았을까"라는 농담 반 진담 반 말을 던지기도 했다.


28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 5회말 무사 1루 키움 송성문이 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/
다만, 남은 기간 메이저리그 진출 어필을 위해 무리수는 던지지 않을 예정. 송성문은 "내가 남은 기간 더 보여준다고 해서 드라마틱하게 변하는 건 없다고 생각한다. 다들 어느정도 계산을 하지 않았을까 싶다"고 냉정한 진단을 했다.

동시에 평정심을 강조했다. 메이저리그 도전 꿈이 있다고는 하지만, 일단은 키움 소속이고 KBO리그에서 뛰고 있는 선수라는 점을 강조했다. 개인적인 이기심보다는 '유종의 미'를 다짐했다. 송성문은 "미국 도전이라는 목표보다는 올해 좋은 성적을 거두고 만족할 수 있는 시즌을 보내는 게 목표였다. 남은 기간도 그 목표를 향해 달려갈 거 같다. 시즌 초반 많이 힘들고 어려웠는데 이렇게 좋은 시즌을 만들어가고 있다. 이 과정을 끝까지 잘 마무리하고 싶다"고 강조했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


26일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 1회말 1사 1루 키움 박주홍 1타점 2루타 때 득점에 성공한 키움 송성문. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.26/


