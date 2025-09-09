절박한 KIA, '네일 해줘' 덜 쉬면 더 잘해! 4일 휴식 → 5일 휴…

스포츠조선

절박한 KIA, '네일 해줘' 덜 쉬면 더 잘해! 4일 휴식 → 5일 휴식 → 다시 4일 휴식. 풀악셀 간다

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 선발 네일이 이동걸 코치, 포수 한준수와 대화를 나누고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. 네일이 숨을 고르고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/

[스포츠조선 한동훈 기자] 이제 믿을 구석은 '에이스' 네일 뿐이다. 가을야구 탈락 위기에 몰린 KIA 타이거즈가 네일의 등판 간격을 줄이며 총력전에 나섰다.

KIA는 9일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 2025 KBO리그 삼성 라이온즈전 선발투수로 네일을 예고했다. 네일은 4일 쉬고 나왔을 때 성적이 제일 좋았다.

순서대로라면 이의리 차례다. 하지만 KIA는 네일의 등판을 한 경기라도 더 만들기 위해 로테이션을 조정했다.

네일은 9월 들어 강행군이다. 8월 29일 수원 KT전부터 시작이다. 7이닝 1실점 호투하며 10대1 승리에 앞장섰다. 4일 쉬고 9월 3일 광주 SSG전에 나왔다. 5이닝 2실점을 기록했지만 팀의 1대2 패배를 막지 못했다. 이번에는 순서를 바꾸긴했지만 그래도 5일 쉬었다. 대신 다음 등판이 14일 잠실 LG전이다. 또 4일만 쉬고 마운드에 오르게 된다.

그도 그럴 것이 KIA는 이제 배수진을 쳤다. KIA는 정규시즌 18경기를 남긴 9일 현재 58승 4무 64패 8등이다. 가을야구 마지노선인 5등 KT와 승차가 3.5경기다. 이미 뒤집기가 상당히 어려워졌지만 여기에서 더 밀리면 실낱 같은 희망 마저 사라진다. KIA는 남은 모든 경기가 결승전이다.

네일이 유일한 희망이자 최대 희망이다. 네일은 올 시즌 26경기 159⅓이닝 8승 4패 평균자책점 2.32를 기록했다. 퀄리티스타트 19회다. 승운이 따르지 않았을 뿐 이닝 3위, 퀄리티스타트 2위다.

마침 네일은 표본이 적긴 해도 4일 쉬고 나왔을 때 성적이 제일 좋다.


29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 선발 네일이 역전 스리런포를 터뜨린 오선우를 바라보며 미소 짓고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/

23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 네일이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.23/
KBO리그 통산 4일 휴식 시 9경기 3승 1패 평균자책점 2.18이다. 5일 쉬었을 때 29경기 12승 7패 평균자책점 2.30을 기록했다. 오히려 6일 이상 쉬면 13경기 4승 1패 평균자책점 2.93으로 실점이 늘었다.


또한 네일은 반복된 4일 휴식이 어색하지 않다. 마이너리그 시절에 경험을 해봤다. 미국에서 풀타임 선발투수로 활동한 마지막 시즌인 2019년 기록을 살펴보면 4일 휴식이 일상이었다. 4월에만 4일 9일 14일 19일 마운드에 올랐다.

한편 네일은 올해 삼성전 4경기 26⅔이닝 평균자책점 1.69에 2승 1패로 강했다.

삼성 선발투수는 가라비토다. 가라비토는 KIA전 첫 등판이다. 시즌 11경기 4승 3패 60⅓이닝 평균자책점 2.54를 기록했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

