농구 스타와 만능 엔터테이너, 프로야구 레전드와 손잡았다…"스포츠 매력 전달한 상징적 인물, 새로운 가능성 열겠다"

기사입력 2025-09-09 13:13


김종규(왼쪽)-이주헌. 사진제공=티케이오시비

[스포츠조선 이종서 기자] 최고의 스타가 손을 잡았다.

프로야구 레전드 김태균의 에이전시 '티케이오시비'는 "국내 최고의 농구 스타 김종규와 유튜브 채널 이스타TV의 만능 엔터테이너이자 축구 해설위원 출신 이주헌이 스포츠 엔터테인먼트 티케이오시비에 새롭게 합류했다"고 밝혔다.

김종규는 한국 농구를 대표하는 선수로서 국내 무대에서 꾸준한 활약을 이어오며 팬들에게 깊은 인상을 남겼다.

이주헌은 전문적인 해설 능력과 친근한 소통 방식으로 스포츠 팬들의 신뢰와 지지를 얻어왔다.

티케이오시비는 "두 사람의 합류는 티케이오시비가 지향하는 '스포츠와 문화의 교차점'을 넓히는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

아울러 티케이오시비 관계자는 "김종규와 이주헌은 각기 다른 영역에서 스포츠의 매력을 대중에게 전달해온 상징적인 인물들"이라며 "이번 합류를 통해 다양한 콘텐츠와 협업 기회를 창출하고, 새로운 가능성을 열어갈 것"이라고 밝혔다.

김종규는 "티케이오시비에 합류하여 현역 선수로서 안정적인 활동을 이어가는 동시에 코트 밖에서는 팬들과의 소통을 확대하며 새로운 도전을 이어가고 싶다"는 포부를 밝혔다.

이주헌은 "새로운 팀과 함께하게 되어 영광이며, 앞으로도 저만의 진정성을 담아 다양한 활동을 선보이겠다"고 전했다.


티케이오시비는 전 야구선수이자 현 해설위원으로 활동 중인 김태균 대표가 이끄는 에이전시다.

티케이오시비는 "창립 이래 스포츠 매니지먼트의 선두주자를 향해 나아가기 위해 업계에서 활발한 매니지먼트 업무를 하고 있다. 이번 영입은 회사를 한층 강화하는 동시에 대중들에게 새로운 콘텐츠와 영감을 선사할 전망"이라고 기대했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

