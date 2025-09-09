'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 …

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 노히터 예스런?
선발투수 타일러 글래스노우가 7이닝 동안 안타를 하나도 맞지 않으면서 1실점을 기록했다. 삼진 11개를 빼앗는 동안 볼넷은 단 2개.
두 번째 투수 블레이크 트레이넨도 피안타 없이 1이닝 무실점.
하지만 3-1로 앞선 9회초에 구원 등판한 스캇 태너가 안타를 허용했다. 선두타자 라이언 리터에게 2루타를 맞았다.
태너는 후속 타일러 프리먼과 브렌튼 도일, 헌터 굿맨을 연속 범타 처리해 승리를 지켰다.
글래스노우는 2회초에 안타를 맞지 않고 실점했다. 선두타자 조던 벡을 볼넷으로 내보냈다. 벡이 2루 도루에 성공했다. 콜로라도는 무사 2루에서 희생플라이 2개로 벡을 불러들였다.
다저스는 지난 7일 9회 2사 후에 노히트가 깨졌다. 선발투수 야마모토 요시노부가 3-0으로 앞선 9회말 2아웃, 볼티모어 잭슨 할리데이에게 솔로 홈런을 맞았다.
야마모토는 여기서 교체.
다저스는 트레이넨과 태너를 차례로 구원 투입했지만 3대4 충격적인 역전패를 당했다.
|
|
|
이틀 뒤 다저스는 역시 노히트 게임에는 실패했으나 승리는 지켰다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '다저스는 지난 주말 볼티모어에서 가슴 아픈 패배를 경험했다. 이틀 후 역사가 반복되는 것 같았다. 다만 이번에는 불펜이 임무를 완수했다. 야마모토 선발승을 지키지 못했던 두 명의 구원투수가 이번에는 해냈다'고 조명했다.
MLB닷컴에 따르면 다저스는 23회의 노히트노런을 달성해 메이저리그에서 가장 많다. 마지막은 2018년 5월 4일 멕시코시리즈 샌디에이고 파드리스전이다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com