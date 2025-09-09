스포츠조선

'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 대기록 무산됐지만

기사입력 2025-09-09 15:45


'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 …
LA 다저스가 대기록을 아깝게 놓쳤지만 팀 승리로 위안을 삼았다. 이틀 전 노히트노런이 깨지고 역전패까지 당했던 다저스가 같은 실수를 반복하지는 않았다.다저스는 9일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 콜로라도 로키스와의 경기에서 3대1로 승리했다. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 노히터 예스런?

LA 다저스가 대기록을 아깝게 놓쳤지만 팀 승리로 위안을 삼았다. 이틀 전 노히트노런이 깨지고 역전패까지 당했던 다저스가 같은 실수를 반복하지는 않았다.

다저스는 9일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 콜로라도 로키스와의 경기에서 3대1로 승리했다.

선발투수 타일러 글래스노우가 7이닝 동안 안타를 하나도 맞지 않으면서 1실점을 기록했다. 삼진 11개를 빼앗는 동안 볼넷은 단 2개.

두 번째 투수 블레이크 트레이넨도 피안타 없이 1이닝 무실점.

다저스는 8회까지 노히트 게임을 유지했다.

하지만 3-1로 앞선 9회초에 구원 등판한 스캇 태너가 안타를 허용했다. 선두타자 라이언 리터에게 2루타를 맞았다.

태너는 후속 타일러 프리먼과 브렌튼 도일, 헌터 굿맨을 연속 범타 처리해 승리를 지켰다.


글래스노우는 2회초에 안타를 맞지 않고 실점했다. 선두타자 조던 벡을 볼넷으로 내보냈다. 벡이 2루 도루에 성공했다. 콜로라도는 무사 2루에서 희생플라이 2개로 벡을 불러들였다.

다저스는 지난 7일 9회 2사 후에 노히트가 깨졌다. 선발투수 야마모토 요시노부가 3-0으로 앞선 9회말 2아웃, 볼티모어 잭슨 할리데이에게 솔로 홈런을 맞았다.

야마모토는 여기서 교체.

다저스는 트레이넨과 태너를 차례로 구원 투입했지만 3대4 충격적인 역전패를 당했다.


'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 …
Los Angeles Dodgers, from left, Alex Call, Justin Dean and Andy Pages celebrate after the Dodgers defeated the Colorado Rockies in a baseball game Monday, Sept. 8, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 …
Sep 8, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) returns to the dugout after scoring in the seventh inning against the Colorado Rockies at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'하늘이 야속해' 다저스 오늘은 '노히터 예스런?' → 끔찍한 패배 후 …
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 08: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates a run with Miguel Rojas #72 against the Colorado Rockies in the seventh inning at Dodger Stadium on September 08, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
다저스는 메이저리그 역사상 최초로 9회 2사 후 홈런을 맞아 노히터가 깨진 뒤 역전패까지 당한 팀이 됐다.

이틀 뒤 다저스는 역시 노히트 게임에는 실패했으나 승리는 지켰다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '다저스는 지난 주말 볼티모어에서 가슴 아픈 패배를 경험했다. 이틀 후 역사가 반복되는 것 같았다. 다만 이번에는 불펜이 임무를 완수했다. 야마모토 선발승을 지키지 못했던 두 명의 구원투수가 이번에는 해냈다'고 조명했다.

MLB닷컴에 따르면 다저스는 23회의 노히트노런을 달성해 메이저리그에서 가장 많다. 마지막은 2018년 5월 4일 멕시코시리즈 샌디에이고 파드리스전이다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 빚더미' 낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

2.

'이수와 이혼' 린, 녹화 중 복받쳐 오열 "미안한 사람들 생각나" ('한일가왕전')

3.

슈 "임효성과 4년째 별거, 솔직하게 털어놨더니 큰 용기 얻어"

4.

전현무가 곽튜브 결혼식 사회를 보는 이유 [고재완의 전지적 기자 시점]

5.

조혜련, '유방암 투병' 박미선과 여행 사진 공개 "장면 다 떠올라..언니 또 가자"

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 바람! 투런포→직선안타→번트안타, 이정후 3안타 폭발! 3개월만에 타율 2할7푼대...SF 11-5 ARI

2.

"선수들 앞에서 울었습니다. 너무 미안해서"..."나가" 소리 듣던 감독의 '감격 재계약', 무슨 일이 있었나

3.

'딱 1경기 빠졌다' 4할 타율 → 27홈런 쏘아올린 3루 거포…'팀홈런 꼴찌' 소총 아닌 딱총 타선 롯데, 내년엔 달라질까 [SC포커스]

4.

'구단주 분노+디렉터 불화' 최악의 경질! 손흥민 스승 가고, 손흥민 스승 온다…"지난 시즌 역사에 기억"→공격 축구 선호

5.

농구 스타와 만능 엔터테이너, 프로야구 레전드와 손잡았다…"스포츠 매력 전달한 상징적 인물, 새로운 가능성 열겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 바람! 투런포→직선안타→번트안타, 이정후 3안타 폭발! 3개월만에 타율 2할7푼대...SF 11-5 ARI

2.

"선수들 앞에서 울었습니다. 너무 미안해서"..."나가" 소리 듣던 감독의 '감격 재계약', 무슨 일이 있었나

3.

'딱 1경기 빠졌다' 4할 타율 → 27홈런 쏘아올린 3루 거포…'팀홈런 꼴찌' 소총 아닌 딱총 타선 롯데, 내년엔 달라질까 [SC포커스]

4.

'구단주 분노+디렉터 불화' 최악의 경질! 손흥민 스승 가고, 손흥민 스승 온다…"지난 시즌 역사에 기억"→공격 축구 선호

5.

농구 스타와 만능 엔터테이너, 프로야구 레전드와 손잡았다…"스포츠 매력 전달한 상징적 인물, 새로운 가능성 열겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.