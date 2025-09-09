스포츠조선

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

기사입력 2025-09-09 16:35


31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 경기를 준비하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 6회 KT 장성우가 투런홈런을 날렸다. 이강철 감독의 축하를 받고 있는 정성우. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 시즌 막판에 8연전이라니.

치열한 순위 싸움 중인 KT 위즈가 예상치 못한 '일정 악재'를 만났다. 13일 경기가 비 때문에 취소되면 지옥 같은 8연전을 통과해야 한다.

이강철 KT 감독은 9일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전을 앞두고 "다음 주가 머리가 아프다"고 탄식했다.

KT는 9월 첫째 주와 둘째 주 일정이 여유로운 대신 셋째 주가 엄청나게 빡빡하다.

KT는 이날 두산전 이후 10일 경기가 없고 11일 잠실 LG전이다. 12일 다시 쉬고 13일부터 대구 삼성 원정이다.

16일부터 18일까지 홈에서 LG와 3연전을 펼친다. 19일과 20일 역시 홈에서 한화와 2연전. 21일에는 안방으로 삼성을 다시 불러들인다.

최대 변수가 13일 대구 삼성전이다. 이날 대구지역에 비가 잔뜩 예보된 상태다. 우천 취소될 경우 예비일이 15일 월요일이다. 이렇게 되면 KT는 14일부터 21일까지 8일 연속 삼성, LG, 한화, 삼성을 만나는 험난한 일정을 맞이한다.

하필 세 팀 모두 상위권 순위 싸움 중이다.


9일 현재 삼성은 KT에 승차 1경기 앞선 4위다. 5위 KT와 사생결단 수준의 총력전이 예상된다.


3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 KT 장성우가 롯데 감보아를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 이강철 감독의 축하를 받고 있는 장성우. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/

26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT 이강철 감독이 경기 전 미소짓고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/
1위와 2위인 LG 한화도 마찬가지다. 두 팀의 승차는 5경기. LG는 매직넘버를 하나라도 줄이려고 혈안이 된 상태다. 한화는 9월말 LG와 3연전을 남겨 이때까지 최대한 승차를 줄여보겠다는 심산이다.

어디 하나 편하게 건너갈 팀이 없다.

KT가 잔여경기가 많아서 어쩔수 없이 이렇게 됐느냐 하면 그렇지도 않다. KT는 129경기를 소화했다. 130경기를 치른 롯데와 키움을 제외하면 7개 구단이 KT 보다 경기수가 적다.

이강철 감독은 "토요일에 비가 오면 8연전에 들어가야 한다. 삼성 LG 한화 다시 삼성이다. 우리가 경기를 많이 했는데 어떻게 8연전이 되나. 항상 막판에 밀리니까 이렇게 된다. 어떻게 될지 모르겠다"며 입맛을 다셨다.


수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

