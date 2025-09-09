스포츠조선

심판이 알아서 아웃을 시켜준 격...억울한 KIA "KBO 사과 받았다" [광주 현장]

최종수정 2025-09-09 17:14

심판이 알아서 아웃을 시켜준 격...억울한 KIA "KBO 사과 받았다"…
사진출처=중계 화면 캡처

[광주=스포츠조선 김용 기자] "KBO 사과를 받았다."

KIA 타이거즈만 억울하게 됐다. 하지만 돌릴 수 있는 방법은 없다.

KIA는 7일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스전에서 1대2로 패했다. 9회초 2사 상황 박찬호의 추격포가 터졌는데, 그 직전 석연치 않은 상황이 발생했다.

윤도현이 스트라이크 낫아웃 상황에서 아웃이 됐는데, 사실 낫아웃이 되면 안되는 상황이었다. 2B2S에서 류진욱이 던진 공이 포수 뒤로 빠졌고, 타자 윤도현은 방망이를 나가다 멈췄다. 구심이 스윙인지, 파울인지, 볼인지 사인을 줘야 했는데 공을 따라 눈을 돌리느라 그걸 놓쳤다.

NC가 파울과 1루 아웃-세이프 비디오 판독을 요청했다. 체크스윙 판독은 규정상 불가능한 상황. 그런데 구심이 "체크스윙 판독을 하겠다"고 방송해 혼란을 줬고, 두 번째로 파울에 대한 판독에서 함께 할 수 없는 스윙까지 판정을 해버렸다. 파울이 아니면 그냥 볼이 돼야할 상황을, 낫아웃 상황으로 만들어버린 것이다. 명백한 판정 오류였다. 간단히 정리하면 NC가 요청하지 않은 스윙에 대한 판정을 심판진이 알아서 추가로 해준 상황이 됐다.


심판이 알아서 아웃을 시켜준 격...억울한 KIA "KBO 사과 받았다"…
사진출처=중계 화면 캡처
이범호 감독도 판정 후 질의를 했었다. 이 감독은 "먼저 체크스윙 판독을 한다고 했는데, 결과를 말 할 때는 파울 얘기를 해 코멘트가 달라 어떤 상황인지 물었다. 심판진에서 바로 실수를 인정했고, 파울-헛스윙 여부를 신청한게 맞다고 하더라. 그래서 파울이 아닌 헛스윙으로 생각해 상황을 수긍하게 된 것이다. 하지만 아무래도 이상해 경기가 종료된 후 심판진에 '어떻게 2개(파울, 체크스윙)를 같이 볼 수 있느냐고 다시 물었다"고 설명했다.

하지만 스윙 여부에 대해서는 판독과 판정을 하면 안되는 상황이었다. KIA는 억울할 수밖에 없다. 윤도현이 풀카운트까지 몰고가 살아나갔다면 경기가 어떻게 달라질지 알 수 없었다.

KIA 구단은 9일 이 사실을 확인하고 KBO에 질의를 했다. KBO는 이번 사태에 대해 KIA에 사과 표시를 했다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

