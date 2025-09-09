스포츠조선

한화, 다시 한 번 결단 내렸다…"정우주 선발→황준서 좌완 스페셜리스트로"

기사입력 2025-09-09 18:11


3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 연장 10회초 투구를 앞두고 연습투구를 하는 한화 정우주. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 4회말 등판한 한화 정우주가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] 정우주(19·한화 이글스)가 선발투수로 기회를 받는다.

김경문 한화 감독은 9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기를 앞두고 "남은 경기에 (정)우주를 선발로 쓰려고 한다"고 밝혔다.

2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 지명된 정우주는 올 시즌 46경기에서 3승무패 3홀드 평균자책점 2.96을 기록했다.

150km 중후반의 빠른 공을 앞세워 타자와 과감하게 맞붙으면서 한화의 불펜 한 축을 담담했다.

지난 7일 삼성전에서는 2이닝 동안 2안타 4탈삼진 무실점으로 완벽 피칭을 펼쳤다. 이날 경기는 정우주에게 선발 '최종 테스트'였다.

한화는 올 시즌 5선발 자리로 고민을 안고 있다. 올 시즌을 앞두고 4년 총액 78억원에 계약한 엄상백이 있었지만, 15경기에서 1승6패 평균자책점 6.33으로 부진했다.

전반기 대체 선발투수로 좋은 모습을 보여줬던 황준서가 후반기 선발로 나섰지만, 다소 기복있는 모습을 보여줬다.


7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 3회말 1사 1루 한화 황준서가 삼성 구자욱의 타구를 호수비로 잡아낸 중견수 리베라토에 고마움을 전하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/
황준서는 지난 7일 삼성전에서 선발로 나와 3이닝 2안타 2볼넷 4탈삼진 2실점을 기록했다. 나쁘지 않은 피칭이었지만, 일단 선발 투수 기회는 정우주가 받게 됐다.


김 감독은 "정우주는 황준서 선발 자리에 들어간다. (황)준서는 좌완 불펜으로 준비를 하려고 한다. 두 명이 있지만, 한 명 더 준서를 좌완 스페셜리스트로 써보고 생각하고 있다"고 했다.

정우주의 선발 데뷔전은 14일 대전 키움 히어로즈전이 될 예정이다.

정우주 역시 긴 이닝을 던지게 하지는 않을 예정이다. 김 감독은 "이닝을 길게 바라볼 수는 없다. 2이닝에서 3이닝 정도로 생각하고 있다. 지금 많은 공을 던지지 않았으니 조절해서 쓰려고 한다"고 말했다.
부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

