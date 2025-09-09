스포츠조선

152km인데도 안타맞는 52억FA에 염갈량의 솔루션은. "야구가 꼬인다. 흐름을 바꾼다"[고척 코멘트]

7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. 7회초 등판한 장현식이 1사 만루에서 교체되고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/

24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

31일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈 경기. 키움 장현식이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]"구위는 다 올라왔는데 이상하게 운이 따르지 않는다."

LG 트윈스의 52억 FA 장현식의 부진이 계속되는 가운데 LG 염경엽 감독이 장현식에 대한 솔루션을 제시했다.

장현식은 시즌 초반 유영찬이 수술로 없을 때 마무리로 뛰기도 했던 장현식은 7월엔 3승1패 1세이브 1홀드 평균자책점 2.13의 좋은 성적을 올렸는데 8,9월엔 1패 3홀드 평균자책점 7.36으로 부진했다. 16경기에 등판했는데 안타를 맞지 않은 경기가 단 2경기 뿐이었다.

9월에도 부진이 이어져 4일 수원 KT전에선 아웃카운트 하나도 못잡고 1안타, 2볼넷으로 3실점(2자책)을 기록했고, 7일 잠실 SSG전에선 ⅓이닝 동안 2안타 1볼넷으로 만루 위기 속에 교체됐었다. 이어 올라온 함덕주가 실점없이 막아낸 것이 다행이었다.

장현식은 조금 앞서고 있거나 조금 뒤지고 있는 상황에서 등판했지만 이제 등판시기가 달라진다.

염 감독이 장현식의 정상화를 위해 장현식에게 여유를 주기로 했다.


24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 6회말 등판을 앞두고 LG 장현식을 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

21일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 이정용이 연장 11회초 투구를 마치며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.21/

7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. 7회초 1사 만루에서 등판한 함덕주가 무실점으로 막은 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/
염 감독은 9일 고척에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에 앞서 장현식에 대해 "(장)현식이는 만들어야 된다"면서 "방법을 바꿀 것이다. 좀 더 편한 상황에 넣어서 자신감을 올려서 포스트시즌에 쓸 수 있도록 할 예정이다"라고 말했다.

염 감독은 "현식이는 구위는 올라와 있는 상태다. 152㎞를 찍었다는 것은 구위는 좋다는 얘기다"라며 "야구가 안될 때는 꼬이는데 현식이가 그렇다. 땅볼로 가도 야수 정면으로 안가고 안타가 되고, 빗맞아도 바가지 안타가 돼 야구가 전체적으로 꼬인다"라며 장현식이 불운한 케이스에 있다고 했다.


이어 "좀 더 큰 점수차에서 던지거나 하위 타선을 상대로 던지게 해 그런 흐름을 바꿔서 포스트시즌에 들어갈 수 있게끔 회복할 수 있게 하겠다"라는 염 감독은 "최근 함덕주와 이정용이 좋아지고 있어 현식이가 맡은 자리는 함덕주와 이정용을 번갈아 쓰면서 메울 계획"이라고 말했다.

투수는 다다익선이라는 말이 있다. 야수는 교통정리가 필요하지만 투수는 많을수록 좋다. 특히 LG는 불펜쪽에서 약한 모습이라 불펜 강화가 필요하다.
