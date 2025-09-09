스포츠조선

친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완파 → 점점 가까워지는 가을야구

기사입력 2025-09-09 20:58


친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회말 2사 2, 3루 허경민이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회말 2사 2, 3루 허경민이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 두산 베어스를 꺾고 포스트시즌에 한 걸음 다가섰다.

KT는 9일 수원 KT위즈파크에서 열린 2025 KBO리그 두산과의 경기에서 8대1로 크게 이겼다. 허경민이 친정 두산을 무너뜨리는 3점 홈런을 폭발한 뒤 호쾌한 '빠던'까지 선보였다. 허경민은 4타수 1안타 1홈런 3타점을 기록했다.

KT 선발 소형준이 6이닝 1실점 호투했다. 소형준은 1회초 시작하자마자 안타 3개를 맞고 1점을 줬지만 침착했다. 투구수 79개로 두산 타선을 요리했다. 소형준은 시즌 9승(6패)을 달성했다.

두산 선발 곽빈은 7회가 아쉬웠다. 6회까지 2실점으로 순항했다. 하지만 7회말 실점 후 책임주자를 두고 교체됐다. 불펜이 무너지면서 곽빈의 자책점도 불어났다. 곽빈은 6⅓이닝 5실점 패전을 떠안았다.

1회초 두산이 선취점을 뽑았다.

선두타자 안재석이 좌전 안타를 쳤다. 김동준도 중전 안타를 쳤다. 무사 1, 2루에서 케이브도 중전 안타를 쳤다. 안재석이 득점했다. 이때까지 소형준이 던진 공운 5개에 불과했다. 두산 타자들이 초구 부터 적극적으로 방망이를 휘둘렀다.


친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회말 1사 만루 이호연이 2타점 적시타를 친 후 대주자로 교체되며 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회말 2사 2, 3루 허경민이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 6회초 1사 1, 2루 박준순의 우전안타 때 우익수 안현민의 완벽한 송구로 2루주자 케이브가 홈에서 아웃됐다. 소형준과 안현민이 포옹하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/
하지만 그 작전은 여기까지만 통했다. 양의지 김재환이 연속 삼진을 당했다. 박준순이 투수 땅볼로 물러났다.

KT는 3회말 홈런 한 방으로 경기를 뒤집었다.


안치영이 1사 1루에서 역전 투런 홈런을 폭발했다. 안치영은 3볼 1스트라이크의 유리한 볼카운트를 만들어냈다. 5구째 가운데 높은 코스로 몰린 149km 패스트볼을 놓치지 않았다. 우측 담장을 훌쩍 넘겼다.

안치영은 홈런을 확인하고 두 주먹을 불끈 쥐었다.

프로 첫 홈런이었다. 안치영은 2017 신인드래프트 6라운드 전체 51번에 뽑혔다. 2017년 7월 28일 수원 NC전에 데뷔했다. 첫 안타는 2017년 8월 13일 인천 SSG전에 기록했다.

안치영은 개인 통산 173번째 경기, 256번째 타석에서 2965일 만에 귀중한 첫 홈런을 쏘아올렸다.

1점 리드를 이어가던 KT는 7회말 귀중한 추가점을 얻었다.


친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회초 구원 등판한 패트릭이 무실점으로 이닝을 마친 후 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

친정팀 보란듯 '빠던' 쾅! 허경민 쐐기 쓰리런! KT, 8-1 두산 완…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 6회초 1사 1, 2루 박준순의 우전안타 때 우익수 안현민의 완벽한 송구로 2루주자 케이브가 홈에서 아웃됐다. 소형준이 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/
1사 후 강백호가 3-유간 내야 안타를 쳤다. 강백호 개인 통산 1000안타. KBO 역대 122호다. 강백호가 대주자 유준규로 교체되고 장성우가 좌전 안타를 쳤다. 1사 1, 3루에서 황재균이 좌익수 방면 적시타를 폭발했다.

결국 곽빈이 교체됐다. 두산은 박치국을 구원 투입했다.

KT 타선은 더 활활 타올랐다. 이호연이 우측에 2타점 2루타를 때렸다. 5-1로 달아났다. 이어서 허경민이 왼쪽 폴대를 직격하는 3점 홈런을 작렬했다(시즌 4호). 허경민은 방망이를 힘껏 내던지며 크게 기뻐했다.


수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

2.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

3.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

4.

박진영 “2009년 원더걸스처럼”... 대통령직속위원장으로 K-팝 도약 꿈꾼다

5.

“몸 던져 구했다” 고현정, 촬영 중 6살 아역배우 생명 구한 사연

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

3.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

4.

3전4기. 이번이 올해 마지막. LG는 알칸타라를 꺾을 수 있을까[고척 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

3.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

4.

3전4기. 이번이 올해 마지막. LG는 알칸타라를 꺾을 수 있을까[고척 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.