스포츠조선

LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯데 잡고 LG 4G 차 추격 [부산 리뷰]

기사입력 2025-09-09 21:53


LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 1사 1루 한화 노시환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 힌화 이진영이 득점한 리베라토를 반기고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 2위 굳히기와 함께 선두 추격 고삐를 늦추지 않았다.

한화는 9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 9대1로 승리했다. 이날 승리로 2위 한화는 시즌 전적 74승3무52패가 됐다. 1위 LG가 키움에 잡히면서 승차를 4경기 차로 좁혔다.

롯데는 4연패. 시즌 전적 62승2무63패가 됐다. 4월15일 5할을 맞춘 이후 147일 만에 5할 승률 아래로 떨어지게 됐다.

경기 전 갑작스럽게 비나 내리면서 오후 7시에 경기에 열렸다. 양 팀 선발 투수 모두 출발은 좋지 못했다.

롯데 선발 박세웅은 1회에만 2실점을 했고, 한화 선발 라이언 와이스는 2회까지 볼넷 4개 나오는 등 어려움을 겪었다.

박세웅은 4이닝 7안타 2볼넷 3탈삼진 5실점(4자책)을 기록했다. 와이스는 6이닝 동안 2안타 5볼넷 5탈삼진 1실점을 기록하고 마운드를 내려왔다.


LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 롯데 박세웅이 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 와이스가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-이진영(우익수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

롯데는 황성빈(중견수)-고승민(1루수)-윤동희(우익수)-빅터 레이예스(좌익수)-나승엽(지명타자)-박찬형(2루수)-손호영(3루수)-이호준(유격수)-정보근(포수)이 선발로 나왔다.


1회초 한화는 선두타자 손아섭이 안타를 치고 나갔고, 리베라토가 볼넷을 골라냈다. 이어 문현빈의 번트가 안타로 이어지면서 만루 찬스를 만들었다. 이어 노시환의 2타점 적시타로 2-0 리드를 잡았다.


LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 손아섭이 득점 후 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
롯데는 2회말 선두타자 나승엽 박찬형이 연속으로 볼넷을 얻어내며 추격 발판을 마련했다. 그러나 손호영과 이호준이 뜬공과 삼진으로 돌아섰다. 정보근의 볼넷으로 만루를 만들었지만, 황성빈이 땅볼로 물러났다.

3회초 한화가 추가점을 냈다. 리베라토의 안타에 이은 문현빈의 진루타, 노시환 타석에 나온 상대 실책으로 1사 1,3루가 됐다. 이어 채은성의 적시 2루타로 4-0으로 달아났다.

한화는 4회초 선두타자 심우준의 안타에 이은 연속 진루타, 문현빈의 적시타로 한 점을 더했다.


LG 기다려라! 완전체 힘 제대로 보여줬다…'선발 전원 안타' 한화, 롯…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 1사 1루 한화 노시환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
6회초 롯데가 승부에 쐐기를 박았다. 손아섭이 안타를 쳤고, 상대 폭투가 나왔다. 이어 리베라토의 진루타 이후 문현빈의 적시타와 노시환의 투런 홈런이 터졌다. 이진영의 안타로 한화는 선발타자 전원 안타를 기록하게 됐다.

채은성의 볼넷과 이진영 하주석의 안타로 다시 주자를 쌓아간 한화는최재훈의 희생플라이로 9-0까지 점수를 벌렸다.

침묵했던 롯데는 6회말 한 점을 따라갔다. 선두타자 고승민의 볼넷에 이어 윤동희의 적시 2루타가 터졌다.

7회말 롯데는 손호영의 안타와 한태양의 진루타로 1사 2루가 됐지만, 손성빈과 정훈의 잘 맞은 타구가 모두 3루 노시환의 호수비에 막혀 결국 득점에 실패했다.

한화는 와이스의 6이닝 피칭에 이어 김종수(1이닝 무실점)-윤산흠(1이닝 무실점)-강재민(1이닝 무실점)이 차례로 나와 승리를 지켜냈다.

롯데는 박세웅이 4이닝 5실점(4자책)으로 흔들렸던 가운데 이민석(1⅓이닝 2실점)-김강현(⅔이닝 2실점)-정성종(2이닝 무실점)-박진형(1이닝 무실점)이 차례로 나왔다.
부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

2.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

3.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

4.

이효리, ♥이상순 어깨에 찰싹..요가도 내조도 ‘열일’ 중인 아난다 원장님

5.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

2.

개시 직전 대형 방수포라니…부산 한화-롯데, 개시 지연 "오후 7시, 상황본다→개시"

3.

유럽축구 '끝판왕' 인정...'12월 14일 포스텍 더비 확정' 포스테코글루, 노팅엄 감독 맡는다→"24시간 내 발표"

4.

152km인데도 안타맞는 52억FA에 염갈량의 솔루션은. "야구가 꼬인다. 흐름을 바꾼다"[고척 코멘트]

5.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

2.

개시 직전 대형 방수포라니…부산 한화-롯데, 개시 지연 "오후 7시, 상황본다→개시"

3.

유럽축구 '끝판왕' 인정...'12월 14일 포스텍 더비 확정' 포스테코글루, 노팅엄 감독 맡는다→"24시간 내 발표"

4.

152km인데도 안타맞는 52억FA에 염갈량의 솔루션은. "야구가 꼬인다. 흐름을 바꾼다"[고척 코멘트]

5.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.