KKKKKKKKKK 사이드암 김요엘, 쿠바 강타선에 1안타 무실점, 韓, 2경기 연속 영봉승→슈퍼라운드 진출[세계청소년야구선수권대회]

기사입력 2025-09-10 00:47


쿠바를 상대로 영봉승을 합작한 김요엘(왼쪽)과 박지성. 사진제공=대한야구소프트볼협회

[스포츠조선 정현석 기자]특급 사이드암 김요엘(휘문고)이 쿠바 타선을 압도하며 청소년대표팀의 슈퍼라운드 진출을 이끌었다.

김요엘은 9일 오후 일본 오키나와에 위치한 셀룰라 스타디움에서 열린 제32회 세계청소년야구선수권대회(18세 이하) 오프닝라운드 5차전에서 5⅓이닝 10탈삼진 1안타 무실점 호투로 강호 쿠바를 3대0으로 꺾었다.

석수철 감독(군산상일고)이 이끄는 대표팀은 이날 승리로 예선 3승째를 거두며 10일 예정된 남아공과의 서스펜디드 경기 결과에 관계없이 11일부터 시작하는 슈퍼라운드 진출을 확정지었다.

전날 경기에서 이탈리아 마운드를 맹폭한 한국 대표팀은 오재원(유신고 3)을 선두타자에 앞세워 쿠바 마운드 공략에 나섰다. 오재원-엄준상(덕수고 2)-신재인(유신고 3)-김지석(인천고 3)-박한결(전주고 3)-안지원(부산고 3)-김건휘(충암고 3)-이희성(원주고 3)-박지호(군산상일고 3)로 타선을 구성했다.

선발 김요엘은 1회 쿠바 선두타자 조나단을 삼진으로, 2번 레안드로를 3루수 땅볼로 가볍게 처리했다. 3번 후안에게 몸에 맞는공으로 출루를 허용했지만 4번타자 요르단을 삼진으로 돌려세우며 무실점으로 경기를 시작하였다.

한국대표팀은 1회말 공격에서 바로 선취점을 뽑으며 앞서 나갔다. 선두타자 오재원이 상대 선발 레안드로를 상대로 우익수 키를 훌쩍 넘기는 3루타를 터뜨리며 포문을 열었다. 2번타자 엄준상의 3루 땅볼에 오재원이 아웃당했지만 3루수 악송구로 1사 2루. 신재인의 볼넷으로 만든 1,2루에서 투수의 와일드피치와 김지석의 땅볼 때 2루수의 실책을 틈타 엄준상이 홈을 밟으며 선취점을 올렸다. 이어 박한결의 2루수 땅볼 때 신재인이 득점에 성공하며 경기 초반 2점을 앞서 나갔다.

김요엘은 2회초부터 완벽투를 선보였다. 2회 삼진 두 개를 곁들인 삼자범퇴, 3회 볼넷을 하나 내줬지만 무실점으로 막았고, 4회에는 세타자를 모두 삼진으로 돌려세웠다. 5회 선두타자까지 삼진으로 돌려세운 김요엘의 피칭에 전날 경기에 이어 팀 노히트노런의 기대감이 피어 올랐으나 쿠바의 7번 다니엘에게 좌익수 앞 안타를 허용하고 말았다. 하지만 남은 이닝과 6회 2사까지 탈삼진 10개를 잡아내는 완벽투로 오키나와를 한국형 잠수함의 매력에 빠뜨렸다. 뒤이어 마운드에 오른 박지성(서울고 3) 역시 5타자를 상대로 3개의 삼진을 솎아내며 팀 완봉승을 완성했다.

타선은 2회말 김건휘의 2루타, 이희성의 안타로 만든 1,3루 찬스에서 박지호의 좌익수 희생플라이로 달아나며 승리를 굳혔다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

