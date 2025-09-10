스포츠조선

'야구가 이렇게 쉽지 않습니다, 여러분' 애틀랜타에서 살아났던 김하성, 다시 무안타 침묵

기사입력 2025-09-10 12:41


[스포츠조선 이원만 기자] 야구는 어려운 스포츠다. 전날 불방망이를 휘둘렀다가도 다음 날 바로 헛방망이질만 할 수도 있다. 활짝 살아나는 듯 했던 '어썸킴' 김하성(30·애틀랜타)이 다시 4타수 무안타로 침묵했다. 좀처럼 하드히트를 날리지 못했고, 그나마 잘 맞은 타구는 수비에게 잡혔다.

김하성은 10일 오전(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 시카고 컵스와 홈경기에 5번 유격수로 선발 출전했다. 김하성은 전날 컵스전에는 메이저리그 데뷔 후 처음으로 '4번타자'로 선발 출전하며 색다른 경험을 했다. 브라이언 스닛커 애틀랜타 감독은 김하성이 팀 합류 후 홈런을 치는 등 좋은 타격감을 보이자 크게 신뢰하고 있다.


하지만 뜨겁게 살아나는 듯 했던 김하성의 타격감은 다시 차갑게 식어버렸다. '4번타자 데뷔전'에서 3타수 1안타 1득점을 기록한 김하성은 다시 5번 타순으로 자리를 옮긴 경기에서 4타수 무안타에 그쳤다.

이로써 김하성의 시즌 타율은 종전 0.231에서 0.222(108타수 24안타)로 떨어졌다. 애틀랜타 이적후 김하성의 타율은 0.250으로 시즌 타율보다는 약간 높다. 하지만 '잘한다'고 평가할 만한 수준은 아니다.

김하성만 못 친건 아니다. 애틀랜타 타자 대부분이 이날 컵스전에 부진했다. 애틀랜타는 산발 4안타 밖에 치지 못하면서 1점 밖에 뽑지 못해 1대6으로 졌다.


이날 김하성은 2회말에 첫 타석을 맞이했다. 그러나 상대 선발 케이드 호튼이 볼카운트 2B1S에서 던진 4구째 포심 패스트볼(시속 95.2마일)을 공략해 3루수 앞 땅볼로 물러나고 말았다. 이어 4회말 두 번째 타석에서는 역시 호튼을 상대했으나 이번에는 3루수 뜬공에 그쳤다.

그나마 7회말에는 안타를 칠 뻔했다. 이번에도 역시 호튼을 상대로 선두타자로 나온 김하성은 7구째로 들어온 96.5마일짜리 포심 패스트볼을 받아쳤다. 그러나 타구는 상대 좌익수에게 곧장 날아가며 라인드라이브 아웃이 됐다. 김하성은 9회말 2사후 나온 마지막 타석에서는 헛스윙 삼진을 당하며 경기를 끝내버렸다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

