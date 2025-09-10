[2025 KBO리그 기록실] 삼성 vs KIA (9월 10일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-10 22:28
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"
40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)
'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"
'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"
송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)
오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]
233이닝 철완의 대기록, 24년만에 깨졌다! 216K 인천 에이스, 구단 역사에 이름을 새긴 순간 [창원레코드]
"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타자, 감동한 사령탑 "겸손한 말이죠"
'PS 정말 못가나' 롯데, 자멸했다 '5연패'…'타선 폭발→류현진 8승' 한화, 2연승 행진 [부산 리뷰]
'아홉수 드디어 탈출인가' 손주영 7이닝 3실점,데뷔 첫 10승 + LG 27년만에 10승 4명 배출 눈앞[잠실 현장]