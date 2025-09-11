스포츠조선

드래프트 좌완 최대어 박준성, 대표팀 남아공전 무안타 KKKKK 무력시위…
5일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 북일고-인천고 경기. 투구하는 인천고 박준성. 목동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.05/

[스포츠조선 정현석 기자]드래프트 좌완 최대어를 다투는 박준성(인천고3)이 눈부신 호투로 오프닝라운드를 마쳤다.

박준성은 10일 일본 오키나와 셀룰라 스타디움에서 열린 제32회 세계청소년야구선수권대회(18세 이하) 오프닝라운드 3차전 남아공과의 서스펜디드 게임에 구원 등판, 2⅔이닝 동안 볼넷 1개 만을 내주며 무안타 무실점 5탈삼진 호투로 17대0, 5회 콜드승을 이끌었다.

한국은 지난 7일 열린 남아공과의 예선 3차전에서 3회초까지 13-0으로 크게 앞서던 중 갑자기 내린 폭우로 서스펜디드 경기가 됐다.

오재원(유신고 3)-엄준상(덕수고 2)-신재인(유신고 3)-김지석(인천고 3)-하현승(부산고 2)-안지원(부산고 3)-김건휘(충암고 3)-이연우(컨벤션고 3)-박지호(군산상일고 3)의 한국 타선은 1회와 2회 모두 타자일순하며 12점을 냈다. 3회초에도 1점을 추가했다.

한국선발 김요엘은 2이닝 1안타 무4사구 3탈삼진 무실점으로 호투했다. 1회말 남아공의 선두타자 하심를 삼진으로 잡고, 2번타자 멕켄지에게 이날 유일한 피안타였던 중전 안타를 맞았으나 포수 이연우가 멕켄지의 도루를 2루에서 잡아내며 주자를 삭제했다. 3번타자 오길을 삼진으로 돌려세우며 첫 이닝을 마쳤다. 2회 역시 삼자범퇴로 막아낸 김요엘은 3회말 박준성에게 마운드를 넘겼고, 2사 후 9번 왈렌과의 승부 중 폭우로 경기가 중단됐다.
드래프트 좌완 최대어 박준성, 대표팀 남아공전 무안타 KKKKK 무력시위…
남아공전에서 타선을 이끈 오재원(좌), 안지원(우). KBSA
10일 13-0으로 앞선 3회말 2사에 재개된 경기에서 박준성은 왈렌을 볼넷으로 내보냈다. 후속 하심을 유격수 땅볼로 잡아내며 3회를 마쳤다. 4회말 상대 2번, 3번, 4번 타자를 모두 삼진으로 솎아내며 한국 대표팀 마운드의 높이를 과시했다.

한국 타선은 4회초 상대 투수의 제구력 난조를 틈타 볼넷과 사구, 허윤의 안타와 안지원의 2루타 등으로 4점을 추가했다.

한국은 5회말 박준성이 2사까지 잡아낸 뒤 마운드에 오른 신재인이 마지막 타자를 삼진으로 잡아내며 5회 콜드경기를 완성했다.

드래프트 최대어 외야수로 꼽히는 톱타자 오재원이 4타수2안타 1볼넷 2타점 1득점으로 타선을 이끌었다. 5번 하현승이 2타점 2득점을, 6번 안지원이 3타수2안타 5타점으로 타점 먹방쇼를 펼쳤다.


전날 쿠바전 대승으로 슈퍼라운드 진출을 확정지은 한국은 11일 오후 6시30분 오키나와 니시자키 스타디움에서 대만을 상대로 슈퍼라운드 1차전을 치른다. 12일 오후 6시30분 미국전, 13일 오후 6시 30분 파나마전ㅇ르 치른다.

슈퍼라운드 진출 팀은 총 6팀. A조는 1위 일본(2승), 2위 한국(1승 1패), 3위 푸에르토리코(2패), B조는 1위 미국(2승), 2위 대만(1승 1패), 3위 파나마(2패) 이다. 6개 국가가 슈퍼라운드에 진출 하였다. 슈퍼라운드 1,2위가 결승전을 치르고, 3,4위가 동메달 결정전을 치른다.



