스포츠조선

'4개월 어떻게 보상받나' 황당 교통사고에 울었다, 기적처럼 1군 복귀 임박했다

기사입력 2025-09-13 01:22


'4개월 어떻게 보상받나' 황당 교통사고에 울었다, 기적처럼 1군 복귀 …
24일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 황동하가 숨을 고르고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.24/

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "다음 주말쯤이면."

지난 4개월을 어떻게 보상받을 수 있을까. KIA 타이거즈 우완 황동하가 황당한 교통사고 부상으로 시즌을 아예 날릴 뻔했지만, 기적처럼 회복해 다음 주말쯤 1군 복귀를 준비하고 있다.

이범호 KIA 감독은 12일 광주 두산 베어스전에 앞서 "황동하는 (퓨처스리그에서) 이번 주에 한번 던질 것이다. 그리고 다음 주에 한번 또 던지고 나면 다음 주말쯤에는 1이닝 정도 (1군에서) 충분히 던질 수 있지 않을까 생각한다. 별문제가 없다고 하면, 스케줄은 그렇다"고 이야기했다.

황동하는 올해 KIA 마운드의 핵심 전력이었다. 스프링캠프 기간에는 김도현과 5선발 경쟁을 펼쳤고, 개막 이후에는 불펜에서 힘을 실어줬다. 시즌 초반 좌완 윤영철이 부진해 1군에서 빠졌을 때는 대신 선발 로테이션을 돌면서 마운드 곳곳에 생긴 구멍을 채우는 임무를 맡았다.

그런데 지난 5월 8일 날벼락을 맞았다. KIA 선수단은 5월 7일 고척 키움 히어로즈전을 치르고, 5월 9일부터 인천에서 SSG 랜더스와 원정 3연전이 예정돼 있어 바로 인천에 있는 숙소에 이동해 있었다. 황동하는 숙소 근처에서 횡단보도를 건너다 차에 부딪혀 꽤 크게 다쳤다.

황동하는 바로 인근 병원으로 이동해 CT와 MRI 검진을 받았는데, 요추 2번과 3번, 횡돌기 골절로 약 6주 동안 보조기를 착용하고 안정을 취해야 한다는 소견을 들었다.


'4개월 어떻게 보상받나' 황당 교통사고에 울었다, 기적처럼 1군 복귀 …
24일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 황동하가 숨을 고르고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.24/

'4개월 어떻게 보상받나' 황당 교통사고에 울었다, 기적처럼 1군 복귀 …
24일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 황동하가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.24/
최소 6주 동안 운동을 하지 못하고 휴식만 취해야 한다는 뜻이었는데, 6주 공백을 채우려면 그에 준하는 빌드업 기간이 필요할 수밖에 없었다. 부상으로 무너진 밸런스를 찾고, 공을 다시 던질 수 있는 몸 상태까지 끌어올리려면 단기간 안에 돌아올 수 있는 부상이 아니었다.

황동하는 올해 의욕이 충만할 수밖에 없었다. 지난해 선발과 불펜을 가리지 않고 팀에 공헌하면서 25경기 5승7패, 103⅓이닝, 평균자책점 4.44를 기록하며 통합 우승에 기여했다.


당연히 따뜻한 겨울을 보냈다. 황동하는 지난해 최저 연봉 수준인 3500만원을 받았는데, 올해는 1억원까지 수직 상승했다. 프로 4년차에 생애 첫 억대 연봉을 기록하며 1군 주축으로 인정을 받았는데, 황당한 교통사고가 앞길 창창한 선수의 발목을 잡았다.

황동하는 올해 부상 전까지 13경기에서 1승2패, 29⅓이닝, 평균자책점 5.52를 기록했다. 구단에서 불운했던 부상을 고려해 주더라도 연봉 삭감을 피하기는 어려울 전망이다. 마운드에서 뭘 해보지도 못하고 연봉 삭감자가 되는 것만큼 기분 나쁜 일이 있을까.

그래도 정규시즌 막바지 황동하는 어렵게 다시 1군 마운드에 설 수 있는 만큼 몸을 만들었다. 선수의 의지가 그만큼 강했기에 가능했던 일이다. 비록 KIA는 현재 8위까지 떨어져 가을야구 가능성이 희박한 상황이지만, 황동하는 시즌 막바지 지친 불펜에 조금이나마 손을 보탤 수 있을까.


'4개월 어떻게 보상받나' 황당 교통사고에 울었다, 기적처럼 1군 복귀 …
22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 개막전, KIA가 9대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 황동하-한준수 배터리의 모습. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.03.22/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경규 “공황장애 약 먹고 있어, 너한테 갔어야”…정신과 의사 친구 앞서 솔직 고백

2.

구준엽, 故 서희원 떠난 후 맞은 첫 생일…강원래 "밝은 모습으로 만나"

3.

김종국, ♥새신부와 '운동 문제'로 싸웠다..."결혼 전 단 하나의 위기"

4.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

5.

'이민우♥' 예비신부, 임신 7개월에 6살 딸과 시집살이 시작..첫날부터 살얼음판

스포츠 많이본뉴스
1.

"맏언니가 해냈다" 강채영, 광주 양궁 세계선수권 개인전 金 쾌거…안산 동메달

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

[오피셜]홍명보호 11월 A매치 첫 상대, 브라질 꺾은 '대이변' 볼리비아 확정…6년 만의 A매치

스포츠 많이본뉴스
1.

"맏언니가 해냈다" 강채영, 광주 양궁 세계선수권 개인전 金 쾌거…안산 동메달

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

[오피셜]홍명보호 11월 A매치 첫 상대, 브라질 꺾은 '대이변' 볼리비아 확정…6년 만의 A매치

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.