'역대 1위 예약' 38살에 다시 역사 쓰다니…"돈 많이 받았으니까, 돈값 해야 한다고"

기사입력 2025-09-14 10:44


'역대 1위 예약' 38살에 다시 역사 쓰다니…"돈 많이 받았으니까, 돈…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 두산 조인성 코치가 1회초 1사 1루 박승규의 2루 도루를 저지한 양의지에게 초시계를 보여주고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

[스포츠조선 김민경 기자] "(양)의지가 가끔 그런 이야기를 한다. 돈 많이 받았으니까. 돈값 해야 한다고."

두산 베어스 안방마님 양의지가 또 한번 역사를 쓸 준비를 하고 있다. 38살 시즌에 반등에 성공하며 베테랑의 힘을 보여줬다. FA 재자격을 얻은 2023년 두산과 6년 총액 152억원에 계약하고 올해로 3년차가 됐는데, 나이가 들수록 더 좋은 성적을 내니 놀라울 따름이다.

우선 지난해 굴욕을 씻었다. 양의지는 지난 시즌 포수로 608⅓이닝밖에 뛰지 못해 골든글러브 후보에서 아예 제외됐다. 규정이닝인 720이닝을 채우지 못한 탓이다. 양의지는 올해는 726이닝을 기록해 이미 기준을 충족했다.

양의지는 포수로 골든글러브를 8회 수상해 부문 역대 최다 수상자이고, 2021년 지명타자로 받은 골든글러브까지 포함하면 모두 9차례 수상의 영광을 안았다. 2018년부터 2023년까지 6년 연속 골든글러브를 수상하기도 했다.

올해는 포수 골든글러브는 양의지가 이미 예약했다고 해도 과언이 아니다. 타율 0.338(447타수 151안타)를 기록해 1위를 달리고 있다. 2위 롯데 자이언츠 빅터 레이예스(0.330)에 8리 앞서 있다. 2019년에 이어 생애 2번째 타격왕이 유력한 상황이다.

야구통계사이트 스탯티즈 기준 양의지의 WAR(대체선수 대비 승리기여도)은 6.60으로 포수 1위다. 2위 LG 트윈스 박동원은 4.48을 기록하고 있다.

올해 양의지가 생애 10번째 골든글러브를 품으면 이승엽 전 두산 감독과 함께 역대 최다 수상의 영광을 안는다.

포수는 수비 부담이 가장 큰 포지션이다. 나이 30대 후반까지 리그 정상의 기량을 유지하는 게 쉬운 일이 아닌데, 양의지는 그걸 해내고 있다.


'역대 1위 예약' 38살에 다시 역사 쓰다니…"돈 많이 받았으니까, 돈…
17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 4대2 역전승을 거두며 4연승을 달린 양의지 등 두산 선수들이 하이파이브하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/

'역대 1위 예약' 38살에 다시 역사 쓰다니…"돈 많이 받았으니까, 돈…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 양의지가 하이파이브를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

조성환 두산 감독대행은 "기본적으로 체력 관리도 잘하지만, 기본기가 잘된 선수이지 않을까 생각한다. 지금 체력이 받쳐준다면, 기본기가 잘돼 있으니까 슬럼프가 와도 길지 않고 이렇게 긴 시간 후배들과 경쟁에서 밀리지 않고 할 수 있는 힘이 아닐까 생각한다. 양의지가 팀의 큰 형님이자 큰 산이다. 양의지가 가끔 돈을 많이 받았으니까 돈값을 해야 한다고 한다. 진짜 원론적인 이야기 같지만, 그 정도의 책임감을 갖고 야구장에서 플레이해 주면서 결과로 연결되는 게 아닌가 생각한다. 여러 가지 모범이 되어 주고 있다"고 했다.

한 가지 변수는 부상이다. 양의지는 13일 창원 NC 다이노스전에 출전했다가 자신의 파울 타구에 왼쪽 무릎을 맞아 고통스러워한 뒤 교체됐다. 단순 타박상이면 다행이지만, 부상 정도가 심할 경우 무리해서 남은 시즌을 치르지 않을 가능성도 열려 있다.


'역대 1위 예약' 38살에 다시 역사 쓰다니…"돈 많이 받았으니까, 돈…
25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 두산 양의지가 수비 후 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

