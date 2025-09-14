스포츠조선

'11억' 효자 외국인, 역대 최초-최초 역사 보인다…폰세 MVP, 이제는 당연하지 않다

최종수정 2025-09-15 03:22

'11억' 효자 외국인, 역대 최초-최초 역사 보인다…폰세 MVP, 이제…
14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회 삼성 디아즈가 시즌 46호 솔로포를 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 디아즈. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 김민경 기자] 역대 최초 역사가 보인다. 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈가 홈런과 타점 신기록 작성에 한 걸음 더 다가갔다.

디아즈는 14일 대구 KT 위즈전에서 시즌 46호 홈런을 터트렸다. 삼성이 3-2로 앞선 6회말 KT 선발투수 오원석에게 우월 홈런을 뺏었다. 6회 3득점 빅이닝의 신호탄이 됐고, 5위 삼성은 6대2로 승리해 4위 KT에 1경기차로 따라붙었다.

디아즈는 가성비 최고인 효자 외국인이다. 삼성은 올 시즌 디아즈와 총액 80만 달러(약 11억원)에 재계약했다. 신입 외국인 선수 상한액 100만 달러(약 13억원)보다 저렴한 금액. 디아즈는 지난해 대체 외국인으로 합류해 29경기에서 7홈런을 쳤다. KBO 역사를 쓸 거포가 되리라 기대하긴 어려웠다.

디아즈는 전반기에만 29홈런을 몰아치며 일찍이 홈런왕을 확정하고, 대기록을 향해 자신과의 싸움을 시작했다.

우선 KBO 외국인 타자 역대 최초 50홈런까지 4개만 남겨두고 있다. 역대 외국인 타자 단일 시즌 최다 홈런은 2015년 삼성 야마이코 나바로가 달성한 48개. 이제 홈런 3개만 더 몰아치면 나바로를 넘어선다.

디아즈는 KBO 역대 4번째 50홈런 타자를 노린다.

'국민타자' 삼성 이승엽이 1999년 54홈런을 쳐 역대 최초로 50홈런 타자가 됐다. 2003년에는 56홈런을 쳐 역대 단일 시즌 최다 신기록을 세웠다.

역대 2번째는 2003년 53홈런을 친 현대 유니콘스 심정수다.


'11억' 효자 외국인, 역대 최초-최초 역사 보인다…폰세 MVP, 이제…
14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회 삼성 디아즈가 시즌 46호 솔로포를 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 디아즈. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.14/

'11억' 효자 외국인, 역대 최초-최초 역사 보인다…폰세 MVP, 이제…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 3회초 2사 2,3루 한화 폰세가 키움 주성원 타구를 잡은 뒤 직접 1루 베이스를 터치하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

역대 3번째는 삼성 박병호로 넥센 히어로즈(현 키움) 시절인 2014년 52홈런, 2015년 53홈런을 기록해 KBO 역대 최초 2년 연속 50홈런의 주인공이 됐다.

디아즈가 KBO 역대 최초로 147타점을 달성할 수 있을지도 궁금증을 자랑한다. 역대 한 시즌 최다 타점은 2015년 박병호의 146타점이다.

디아즈는 8월 홈런 10개를 몰아치며 50홈런 희망을 키우다 9월 들어 3홈런을 기록, 페이스가 조금 떨어졌던 게 사실이다. 잔여 경기 일정이 띄엄띄엄 있기도 했고, 우천 취소 등의 영향으로 8경기밖에 나서지 못한 여파가 있었다.

9월 홈런 3개 중에 2개가 최근 3경기 안에 나온 것은 고무적이다. 다시 감을 찾아가고 있다는 뜻이기 때문.

삼성은 이제 시즌 11경기를 남겨두고 있다. 남은 경기에서 부지런히 치면 디아즈는 49.8홈런-146.2타점을 기록할 수 있는 페이스다.

디아즈가 50홈런-147타점 역사를 쓰면, 정규시즌 MVP 판도에 큰 영향을 줄 수 있다. 지금까지는 한화 이글스 에이스 코디 폰세가 압도적 우위를 점했던 게 사실이다.

폰세는 27경기에서 17승무패, 169⅔이닝, 236탈삼진, 평균자책점 1.70을 기록하며 역사적인 시즌을 보내고 있다. KBO 역대 한 시즌 최다 탈삼진 신기록을 작성했고, 이대로면 KBO 역대 최초 무패 선발투수로 시즌을 마칠 수도 있다.

디아즈와 폰세 모두 KBO 역사에 한 획을 긋는 시즌을 보내고 있기에 이렇게 되면 MVP 표를 나눠 가질 가능성이 커진다.

박진만 삼성 감독은 디아즈의 50홈런 가능성과 관련해 "50개까지도 가능한 타자다. 분위기를 타면 연타로 계속 치는 선수다. 50개를 칠 수 있는 능력을 갖고 있다"며 믿음을 보였다.


'11억' 효자 외국인, 역대 최초-최초 역사 보인다…폰세 MVP, 이제…
14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회 삼성 디아즈가 시즌 46호 솔로포를 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 디아즈. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.14/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 대도서관, 남겨진 반려견들 어떻게 지내나..“친동생이 동보는 중” [전문]

2.

임수향, '청담동 62평家' 이사 준비 중 뒤통수 맞았다..."계약 당일 다른 곳에 넘겨"

3.

이민정, 노인 분장에 “아 깜짝이야”..박희순인지 몰라볼 뻔

4.

박봄, '활동 중단' 선언→내 남편 '♥이민호' 중단은 언제쯤 될까[SCin스타]

5.

세븐틴 공연 중에 불꽃 사고…"피해 관객, 치료 적극 지원"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

3.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

4.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

5.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

3.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

4.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

5.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.