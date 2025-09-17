"앞이 안 보이더라" 충격의 1할, 72억 책임감 짓눌렀다…'야구 인생 …

|
[광주=스포츠조선 김민경 기자] "진짜 어렸을 때 했던 것부터 다 해봤는데, 앞이 안 보이더라고요."
김경문 한화 감독은 안치홍을 믿고 기다려보려 했지만, 어쩔 도리가 없었다. 1군 엔트리 한자리를 차지할 명분을 선수가 마련해 줘야 감독도 믿고 기다릴 수가 있다. 안치홍은 올해 2군에서 무려 50일을 보냈다.
한화는 올해가 우승에 도전할 적기인데, 안치홍이 삐걱거리니 전력 보강을 고민할 수밖에 없었다. 한화는 NC 다이노스에서 극적으로 리그 최고 교타자 손아섭을 트레이드로 영입했다. 안 그래도 방망이가 안 맞는데 손아섭까지 합류하니 안치홍은 더 심한 압박감을 견뎌야 했다.
안치홍은 "일단 다 해봤다. 진짜 지금까지 내가 1군에서 야구하면서 진짜 많은 방법이 있지 않았겠나. 진짜 어렸을 때 했던 것부터 다 해봤는데, 앞이 안 보이더라. 솔직하게 그랬는데, 조금 마음을 내려놓다 보니까. 이제는 어떤 식으로 가야 할지 생각이 드는 것 같다"고 이야기했다.
|
|
안치홍은 "찬스였고, 실투는 놓치지 말고 적극적으로 치자고 생각했다. 그런데 변화구가 딱 몰려서 들어와서 좋은 타구가 나온 것 같다"고 이야기했다.
남은 시즌 목표는 어떻게든 한화에 도움이 되는 것이다.
안치홍은 "개인적으로 내가 뭔가 성적을 올려야 하는 상황도 아니고, 앞으로 얼마 남지 않은 시즌에 어떻게 도움이 돼야 할지 그런 것을 고민할 시점이라고 생각한다. 정말 팀원들이 진짜 고생하고 열심히 해줘서 이렇게 좋은 위치에 있는데, 나도 진짜 도움이 되고 싶은 마음이 엄청 크다. 그런데 그러지 못해서 정말 미안한 마음만 있었다. 동료들과 형들이 정말 좋은 이야기를 많이 해준다. '옆에 있으면 존재만으로 좋으니까 우리 편하게 하자' 이런 말을 정말 많이 해주는데, 동료로서 보답하고 싶은 마음이 크다"고 했다.
한화는 현재 2위지만, 1위 LG 트윈스를 밀어내고 한국시리즈에 직행하는 것을 목표로 최선을 다하고 있다. 한화는 이날 KIA에 11대1 대승을 거두면서 LG와 3경기차를 유지했다.
KIA 시절 포스트시즌 경험이 풍부한 안치홍은 "일단 나도 내가 (포스트시즌에) 역할을 했으면 좋겠다. 연제 경기를 나가든 스스로 좀 살아나야 그것도 가능하다고 생각한다"며 지금보다 더 타격감을 끌어올릴 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했다.
|
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com