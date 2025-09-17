외야수 0명! 투수 올인 삼성, 박진만 감독 관여 없었다! → "그런 얘…

|
[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 2026 신인드래프트에서 투수에 '올인'했다. 박진만 삼성 감독은 드래프트 관련해서 현장 의견을 특별히 전달하지 않았다고 밝혔다.
박진만 감독은 드래프트를 구단에 전면 일임했다.
박진만 감독은 "우리 야수들 다 젊잖아요"라며 투수에 집중한 배경을 넌지시 드러냈다.
삼성은 타자가 급하지 않다. 외야 맏형 구자욱(32)이 1993년생 30대 초반이다. 김성윤(26) 김지찬(24)도 전성기가 한참 남았다. 내야수 이재현(22) 김영웅(22)이 20대 초반이다. 류지혁(30)도 올해 FA 계약 1년차다.
삼성은 올해 특히 중간투수 약점을 노출했다. 올해 신인 배찬승이 즉시 전력으로 활약하며 61경기 48이닝이나 뛰었다. 삼성은 제 2의 배찬승을 발굴하길 기대한다.
삼성은 올해 팀 평균자책점 4.11로 리그 5등이다.
중간 수준이지만 팀 세이브가 22개로 꼴찌다. 두산 김택연이 혼자서 23세이브를 수확했다. 세이브와 홀드 성공률도 76.9%로 낮은 편이다. 리그에서 7등이다.
대구=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com