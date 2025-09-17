스포츠조선

방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치리노스 1차전 맞대결[수원 현장]

기사입력 2025-09-17 17:35


방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치…
17일 수원 KT위즈파크에 갑작스런 폭우로 그라운드가 물바다가 됐다. 수원=권인하 기자

방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치…
17일 수원 KT위즈파크 그라운드에 폭우가 내려 물이 고인 장면. 수원=권인하 기자

방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치…
17일 수원 KT위즈파크에 폭우가 내려 18일 더블헤더를 위해 대형 방수포를 설치했다. 수원=권인하 기자

[수원=스포츠조선 권인하 기자]예고 없던 폭우에 결국 경기가 취소됐다.

LG 트윈스-KT 위즈전이 열릴 예정인 17일 수원 KT위즈파크가 물바다가 됐다. 그리고 이후에도 폭우가 내리며 결국 취소 결정이 내려졌다. 취소된 경기는 다음날인 18일 오후 3시 더블헤더로 열린다.

이날 오전에 폭우가 내렸으나 대형 방수포를 깔아놨기 때문에 큰 문제는 없었다. 낮부터 비가 그쳤고 KT는 오후 2시쯤 대형 방수포를 걷고 훈련 준비를 했다. 오후엔 비 예보도 없었기에 정상적으로 준비를 한 것. 그라운드엔 방수포 없이 타격 케이지와 이동식 그물망 등이 준비돼 있었다.

그런데 오후 2시 30분 쯤 갑자기 비가 내리기 시작했다. 곧 폭우로 변했고, 순식간에 그라운드에 물이 고였다. 그라운드 관리팀이 뒤늦게 나왔지만 대형 방수포를 덮기엔 이미 늦었다.

마운드와 홈에만 방수포를 덮고 비가 그치기를 기다렸다. 비가 잠시 잦아졌지만 이내 또 폭우가 쏟아지며 그라운드의 흙부분은 완전히 물바다가 됐다.

이후 비의 양이 줄어들면서 비의 고인 부분이 줄어들었지만 문제는 이후에도 갑자기 생기는 비구름으로 인해 계속 비가 내리는 것. 이미 그라운드 흙이 내부까지 젖은 상태라 경기전까지 마르지 않으면 경기 개시가 힘들어진 상황에서 이후에도 비 예보가 이어지자 경기를 취소하고 다음날의 더블헤더를 위해 대형 방수포를 덮기로 결정했다.

대형 방수포를 덮자마자 다시 폭우가 내리면서 오후 4시24분 공식적으로 경기 취소가 결정됐다.


방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치…
26일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기. KT 소형준이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.26/

방수포 열었을 때 기습 폭우로 결국 취소. 18일 DH 확정. 소형준-치…
15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 치리노스. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/
이날은 KT 패트릭 머피와 LG 요니 치리노스의 외국인 선발 대결이 예정됐는데 취소되며 18일 더블헤더 1차전엔 KT는 소형준, LG는 치리노스가 등판한다.


소형준은 올시즌 24경기서 9승6패1세이브 평균자책점 3.18을 기록 중이다. LG전엔 1경기에 등판했다. 6월26일 수원에서 던졌는데 당시 임찬규와 맞대결을 펼쳐 6⅓이닝 6안타 2볼넷 3탈삼진 2실점을 기록. 승패는 올리지 못했고 팀은 3대4로 졌다.

치리노스는 27경기서 12승4패 평균자책점 3.30을 기록 중이다. KT전엔 4경기서 2승1패 평균자책점 1.96으로 좋다. 지난 11일 잠실경기서 6이닝 동안 5안타 무4사구 2탈삼진 3실점(2자책)을 기록했었다. 당시 6회까지 무실점의 좋은 피칭을 했던 치리노스는 7회초에도 올랐다가 안타 2개와 실책 1개로 위기를 맞고 교체됐고 팀이 역전패하며 결국 승리투수가 되지 못했다.

수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

3.

한화 KBO 역대 최초 도전 밀리나…'광주 폭우' 18일 더블헤더 가능성 커졌다[광주 현장]

4.

대형 방수포 걷었더니 기습 폭우에 그라운드 물바다. 수원 LG-KT전 열릴 수 있나[수원 현장]

5.

"운이 굉장히 좋은 것 같다." 차단장이 놀라 덥석 잡았다. 1순위 후보가 8순위에 지명. '제2의 김영우'가 될 상인가

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

3.

한화 KBO 역대 최초 도전 밀리나…'광주 폭우' 18일 더블헤더 가능성 커졌다[광주 현장]

4.

대형 방수포 걷었더니 기습 폭우에 그라운드 물바다. 수원 LG-KT전 열릴 수 있나[수원 현장]

5.

"운이 굉장히 좋은 것 같다." 차단장이 놀라 덥석 잡았다. 1순위 후보가 8순위에 지명. '제2의 김영우'가 될 상인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.