'데이비슨 2G 연속 홈런 → 신민혁 쾌투 승리' NC 5위 추격 아직 …

[창원=스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 데이비슨의 결승포와 신민혁의 호투로 전날 패배를 설욕했다.
SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-최정(3루수)-한유섬(우익수)-류효승(지명타자)-최지훈(중견수)-고명준(1루수)-조형우(포수)-안상현(2루수) 선발투수 문승원
NC 선발 라인업=김주원(유격수)-최원준(중견수)-박건우(우익수)-데이비슨(1루수)-이우성(좌익수)-오영수(지명타자)-김휘집(3루수)-김형준(포수)-서호철(2루수) 선발투수 신민혁
1회초 SSG가 1번타자 박성한의 안타로 선두타자 출루에 성공했으나 에레디아의 병살타가 터졌고, NC 역시 1회말 선두타자 김주원의 안타 출루 이후 2루 도루에 실패하면서 흐름이 끊겼다. 3회말에는 선두타자 김휘집이 2루타를 치고 출루했다가 2루에서 견제 아웃되는 상황이 벌어졌다.
SSG는 추격 찬스를 번번이 놓쳤다. 5회초 2사 후 최지훈과 고명준의 연속 안타가 터졌지만 조형우가 삼진으로 돌아섰고, 6회에는 1사 후 박성한과 에레디아의 연속 안타에도 후속타가 불발됐다.
NC의 2점 차 리드는 계속 이어졌다. NC는 선발 신민혁이 5⅓이닝 무실점으로 준수한 투구를 펼치고 물러난 후, 두번째 투수 전사민이 1⅔이닝 무실점 역투를 이어갔다.
SSG는 8회초 찬스를 잡았다. 2사 후 에레디아의 볼넷, 최정의 사구 출루로 다시 주자가 쌓였다. NC는 임지민을 내리고 김진호를 마운드에 올렸다. 하지만 김진호가 한유섬을 1루 땅볼로 잡아내면서 실점하지 않았다.
NC는 8회말 마침내 쐐기점을 올렸다. SSG 불펜 최민준 공략에 성공했다. 선두타자 김형준이 볼넷으로 걸어나갔고, 서호철의 희생번트 성공으로 1사 2루. 김주원이 1타점 적시 2루타로 김형준을 홈까지 불러들였다. 뒤이어 최원준마저 중견수 앞으로 흘러나가는 적시타를 기록하면서 1점을 더 얻었다.
