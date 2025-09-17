ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM…

|
|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "롤모델이라서 메시지를 보냈는데…."
박준현은 17일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에 열린 2026 신인드래프에서 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명됐다.
키움은 일찌감치 박준현을 지명하기로 결정했다. 허승필 키움 단장은 "이견이 없는 명실상부 최고의 고교 신인 선수다. 다부진 체형에, 안정적인 투구 밸런스에서 나오는 구위가 압도적이다. 리그를 대표할 선수로 성장할 가능성이 매우 높다"고 설명하기도 했다. 신인드래프트를 앞두고 진행한 내부 회의 결과 '만장일치'였다.
전체 1순위로 이름이 불린 박준현은 "야구를 시작할 때부터 전체 1순위가 목표였다. 고등학교 3학년 동안 잘 준비해서 오늘 보답받을 수 있어서 기분이 좋았다"고 했다.
|
KBO리그 전체 1순위로 '목표를 이뤘다'고 했지만, 미국 무대에 대한 고민이 없던 건 아니었다.
메이저리그 구단으로부터 총액 200만달러(약 27억원)의 계약 제시를 받기도 했지만, 박준현의 선택은 KBO리그였다.
박준현은 "아직 부족한 것도, 배울 것도 많다고 생각했다. KBO리그에서 배우고 많이 경험을 쌓은 뒤 나중에 가도 늦지 않겠다는 생각을 했다"로 말했다.
앞서 고민을 한 '키움 선배'의 조언도 한몫했다. 박준현은 자신의 롤모델로 '안우진'을 꼽았다. 안우진 역시 150㎞ 중·후반의 강속구를 던지는 투수로 메이저리그의 관심을 받기도 했다.
|
키움은 박준현에게 등번호 18번이 적힌 유니폼을 전달했다. 박준현이 고교 시절 달았던 번호. 아버지 박석민이 달았던 번호다.
박준현은 "18번에 대한 애착이 컸는데 키움 구단에서 대우를 해주셔서 감사하다"라며 "첫 해에는 프로 무대에 빨리 적응해서 조금이라도 경기를 많이 뛰고 싶다. 차근차근 경험을 쌓으면서 커가는 선수가 되고 싶다"고 말했다.
아울러 그는 "야구도 야구지만 인성이 먼저 되는 선수가 되고 싶다"고 다짐했다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com