스포츠조선

ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM 보냈는데…"

기사입력 2025-09-17 22:22


ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 유니폼을 입는 사이 허승필 단장 박석민 코치와 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 무대에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "롤모델이라서 메시지를 보냈는데…."

박준현은 17일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에 열린 2026 신인드래프에서 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명됐다.

최고 157km의 강속구를 던지는 박준현은 올 시즌 10경기에서 2승1패 평균자책점 2.63을 기록했다. 박석민 전 두산 베어스 코치의 아들로 '야구인 유전자' 효과를 제대로 보여줬다.

키움은 일찌감치 박준현을 지명하기로 결정했다. 허승필 키움 단장은 "이견이 없는 명실상부 최고의 고교 신인 선수다. 다부진 체형에, 안정적인 투구 밸런스에서 나오는 구위가 압도적이다. 리그를 대표할 선수로 성장할 가능성이 매우 높다"고 설명하기도 했다. 신인드래프트를 앞두고 진행한 내부 회의 결과 '만장일치'였다.

전체 1순위로 이름이 불린 박준현은 "야구를 시작할 때부터 전체 1순위가 목표였다. 고등학교 3학년 동안 잘 준비해서 오늘 보답받을 수 있어서 기분이 좋았다"고 했다.


ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM…
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
KBO리그 전체 1순위로 '목표를 이뤘다'고 했지만, 미국 무대에 대한 고민이 없던 건 아니었다.

메이저리그 구단으로부터 총액 200만달러(약 27억원)의 계약 제시를 받기도 했지만, 박준현의 선택은 KBO리그였다.

박준현은 "아직 부족한 것도, 배울 것도 많다고 생각했다. KBO리그에서 배우고 많이 경험을 쌓은 뒤 나중에 가도 늦지 않겠다는 생각을 했다"로 말했다.


앞서 고민을 한 '키움 선배'의 조언도 한몫했다. 박준현은 자신의 롤모델로 '안우진'을 꼽았다. 안우진 역시 150㎞ 중·후반의 강속구를 던지는 투수로 메이저리그의 관심을 받기도 했다.


ML 오퍼 받았지만, 전격 '키움행' 결정, 안우진도 한몫 했다? "DM…
5일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 북일고-인천고 경기. 투구하는 북일고 박준현. 목동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.05/
박준현은 안우진에게 SNS 메시지를 보내며 조언을 구했다. 박준현은 "안우진 선배님께 롤모델이라고 메시지를 보냈다. 1~2달 정도 뒤에 답장이 왔다. 생각해보니 군 복무 중이시더라. 깜짝 놀랐다"라며 "(국내 잔류에 대해) 물어봤는데 KBO리그에 있는 게 맞다고 하시더라. 도움이 많이 됐다"고 말했다.

키움은 박준현에게 등번호 18번이 적힌 유니폼을 전달했다. 박준현이 고교 시절 달았던 번호. 아버지 박석민이 달았던 번호다.

박준현은 "18번에 대한 애착이 컸는데 키움 구단에서 대우를 해주셔서 감사하다"라며 "첫 해에는 프로 무대에 빨리 적응해서 조금이라도 경기를 많이 뛰고 싶다. 차근차근 경험을 쌓으면서 커가는 선수가 되고 싶다"고 말했다.

아울러 그는 "야구도 야구지만 인성이 먼저 되는 선수가 되고 싶다"고 다짐했다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

2.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

3.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

4.

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

5.

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

스포츠 많이본뉴스
1.

'20순위 첫 지명' 충격 트레이드 여파, KIA 이런 무관심 처음이다…"2~3R 정보 이야기하고 갔는데"

2.

3.

4.

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

'20순위 첫 지명' 충격 트레이드 여파, KIA 이런 무관심 처음이다…"2~3R 정보 이야기하고 갔는데"

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.