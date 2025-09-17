스포츠조선

"아니 왜 양우진이 아직도 안뽑혔어?" 혼란 속 드래프트장, 이변 이유 있었다

기사입력 2025-09-18 00:05


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 경기항공고 양우진이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[스포츠조선 나유리 기자]"아니 왜 양우진이 아직도 안뽑혔지?"

17일 열린 2026 KBO 신인 드래프트 생중계를 지켜보던 야구계 관계자들은 경기항공고 양우진의 이름이 1라운드 빠른 순번에 불리지 않자 의아해했다.

드래프트 현장에서도 마찬가지. 올해 열린 신인 드래프트는 그 어느때보다도 픽을 예상하기 어려웠다. 전체 1순위 천안북일고 박준현(키움)을 제외하고는 예측 불가. 그러다보니 각 구단들이 철저한 보안 속에 앞순번 구단들의 선택에 따른 여러가지 시나리오를 만들어갔다. 전체 2순위 지명권을 가지고 있던 NC 다이노스마저 당일에서야 최종 결정을 했을 정도다.

최대 반전은 2순위 NC와 3순위 한화의 픽부터였다. 투수를 지명할 가능성이 조금 더 높아보였던 NC가 야수 최대어 유신고 신재인을 지명했다. 거포 3루수로 가능성이 있는 선수. 하지만 1라운드 4~5 순위 정도로 뽑힐 것으로 예상했던 신재인을 훨씬 더 빠른 2순위로 지명하면서 다음 순번 구단들의 선택 역시 빠르게 달라졌다.


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. NC에 1라운드 지명된 유신고 신재인이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 한화에 1라운드 지명된 유신고 오재원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
한화 역시 투수가 아닌 유신고 외야수 오재원을 택했다. 스피드와 컨택을 갖춘 오재원을 지명하면서 외야에 대한 갈증을 풀어보겠다는 의지를 드러냈다.

NC, 한화가 파격적인 지명을 하면서 4순위 롯데부터 선택의 갈림길에 섰다. 박준현이 메이저리그 도전을 두고 고민하던 당시까지만 해도 1순위 후보로까지 언급됐던 양우진은 3순위에서도 이름이 불리지 않았다.

그리고 4순위 롯데가 동산고 투수 신동건을 선택했고, 다음 공은 5순위 SSG로 향했다. SSG는 대구고 투수 김민준과 양우진을 두고 고민을 했다. 그러나 선택은 김민준이었다. 여러 시뮬레이션을 감안했을때 처음부터 가능성이 가장 높다고 생각했는데, 앞 순번에서 지명이 되지 않으면서 김민준을 먼저 선택할 수 있었다.


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. SSG에 1라운드 지명된 대구고 김민준이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
다만 양우진의 순번이 이렇게까지 밀릴 것이라 예상하지 못했는데, 6순위 KT가 전주고 투수 박지훈, 7순위 두산이 '깜짝픽' 마산용마고 외야수 김주오를 선택하면서 결국 8순위 LG가 양우진을 지명할 수 있게 됐다. 사실 LG는 순서를 감안해 아예 생각지도 못했던 픽이다. 그런데 8순위까지도 양우진이 남아있자 '싱글벙글' 웃으며 지명할 수 있었다.


지난해에 비해 '대어급' 선수가 적다고 평가를 받은 드래프트지만, 그래도 우완 투수 풍년이라고 기대감을 키운 요인 중 하나가 바로 박준현과 양우진의 존재였다.


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 경기항공고 양우진이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
그러나 150km의 묵직한 공을 던지는 '에이스' 양우진의 지명 순번이 예상보다 밀린 것은 최근 발생한 팔꿈치 피로골절 부상 때문인 것으로 보인다. 수술할 수준까지는 아니지만, 박준현을 제외한 1라운드 유력 후보 선수들의 기량 차이가 드라마틱하게 크지는 않은 상황에서 부상에 대한 리스크를 안고 지명하기에는 부담이 따랐던 것으로 예상된다.

후순위였던 LG 입장에서는 그럼에도 불구하고 기대보다 훨씬 좋은 선수를 품어서 좋고, 다른 구단들 역시 먼저 생각해왔던 후보들을 소신있게 지명하면서 내년에 대한 희망을 키웠다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

