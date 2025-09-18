1라운드부터 "기뻐 죽겠다" 투수 7명 뽑은 LG "기대 이상의 투수들을…

|
|
|
[스포츠조선 권인하 기자]"기대 이상으로 좋은 투수들을 뽑은 것 같다."
LG구단은 "투수로서 체격 조건이 좋고, 투구 밸런스가 안정적이며 유연성과 탄력성이 좋은 투수"라며" 투구 메커니즘이 좋고 빠른 직구 스피드와 볼 끝에 힘이 있고 릴리스 포인트가 높은 장점으로 공격적인 투구를 구사하며 선발과 중간이 가능한 투수 자원이다"라고 양우진을 설명했다.
올해 1순위로 지명했던 김영우를 마무리캠프부터 착실히 키워내 지금은 없어서는 안될 필승조로 만들어낸 것처럼 양우진 역시 정책적으로 키울 생각.
2라운드로 뽑은 인천고 박준성은 좌완 투수다. 올해 17경기서 4승1패 평균자책점 1.02를 기록했다. 62이닝 동안 73개의 삼진을 뺏었다. 와일드한 투구모션으로 전체적인 밸런스가 안정적이고 볼끝의 힘이 좋으며 제구력과 경기 운영능력이 좋은 선수라는 평가.
3라운드로 뽑은 부산고 우완 투수 우명현은 1m92의 큰 키를 지녔다. 우수한 체격 조건과 좋은 투구 매커니즘으로 장래가 기대되는 투수. 타점이 높은 빠른 직구를 가지고 있고, 각이 예리한 변화구를 결정구로 사용한다.
|
|
|
4라운드 우투수 권우준(제물포고)는 팔 스윙이 빠르고 타점이 높아, 큰 체격조건(1m87, 92㎏)과 함께 투구 메커니즘이 좋다. 볼을 때리는 능력이 좋아 향후 제구력과 구위가 더 좋아질 수 있을 것으로 기대된다.
LG는 5라운드에서 처음으로 투수를 뽑지 않았다. 부산고 포수 강민기. 올해 26경기서 타율 3할1푼8리(28안타) 1홈런 19타점을 기록했다. 포수로서 공격과 수비 전체적으로 안정감을 갖고 있고, 강하고 정확한 송구 능력을 갖고 있다. 타격 폼이 부드러우며 체격 대비 몸이 유연하며 파워가 좋다는 평가다.
6라운드에서 대학 선수를 선발. 우투좌타의 신안산대 내야수 주정환을 뽑았다. 20경기서 타율 3할8푼8리의 고타율과 23개의 도루를 기록했다. 컨택트 능력이 좋고, 간결한 스윙으로 배트 헤드를 잘 이용하는 타자이고, 수비 범위가 넓고, 안정적이며 기본기가 좋다.
부산과학기술대 우타 외야수 박현우가 7라운드에 뽑혔다. 19경기서 타율 2할4푼6리로 타격성적은 그리 좋지 않았다. 그러나 LG는 운동 능력이 좋고 빠른 주력을 바탕으로 넓은 수비범위를 가지고 있는데다 좋은 어깨로 정확도 높고 강한 송구 능력도 가진 그의 수비 능력을 봤다. 타격도 스윙의 결이 좋아 컨택트에 능력을 갖추고 있다는 긍정적인 시각을 보였다.
8라운드에 뽑힌 대구고 내야수 이지백은 스윙 메커니즘이 좋고 컨택트 능력을 겸비하고 있고 수비시에는 연결동작이 매끄럽고 송구 밸런스가 안정적이며 강한 어깨를 가지고 있다.
중간에 야수를 뽑은 LG는 9라운드부터 다시 투수를 뽑았다. 배재고 우완투수 윤형민은 올시즌 16경기서 5승1패 평균자책점 1.80을 기록했다. 좋은 체격 조건으로 힘있는 공을 던지고, 일정한 피칭 밸런스와 릴리스 포인트로 안정된 제구력을 가지고 있다는 평가.
10라운드로 뽑은 휘문고 좌완투수 박성진은 1m93의 큰 키를 지녔다. 릴리스 포인트에서 좋은 각의 공을 던진다. 커브 떨어지는 낙폭이 크고 예리하여 결정구로 사용할 수 있다. 앞으로 끌고나와 던지며 릴리스 포인트도 일정해 안정적인 제구를 가지고 있다.
LG가 마지막으로 뽑은 11라운드는 부산과학기술대의 우완 투수 김동현. 역시 1m92로 키가 크다. 투구 모션과 팔 스윙이 부드럽고 마운드에서 자신감있는 모습으로 공격적인 투구를 한다. 공을 때리는 힘이 좋고, 높은 타점에서 일정하게 투구한다.
백성진 스카우트팀장은 "전체적으로 LG가 원하는 선수를 다 뽑았던 드래프트였고 기대이상의 좋은 투수들을 뽑은것 같다"면서 "좌투수, 우투수의 구성뿐 아니라 구위 좋은 투수와 함께 제구력 좋은 투수들도 함께 뽑을 수 있었다. 야수쪽에서 우리가 생각하고 있던 포지션들은 다 뽑았다. 포수 1명, 내야수 2명, 외야수 1명으로 우리가 생각한대로 된 드래프트 같다"라고 만족감을 표시했다.
올해 신인 중에서 1군에서 한번이라도 나온 선수는 투수 김영우 박시원 김종운과 외야수 박관우 등 4명 뿐이었다. 내년시즌 신인 11명 중 내년에 1군에서 팬들 앞에서 플레이를 할 수 있는 선수는 몇이나 될까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com