"빠릿빠릿한 야수 원했는데..." 원했던 선수 못뽑았는데 염갈량은 더 환…

"빠릿빠릿한 야수 원했는데..." 원했던 선수 못뽑았는데 염갈량은 더 환하게 웃었다. "투수 하나 잘뽑으면 되는거"[수원 코멘트]

기사입력 2025-09-18 14:40


14일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 LG의 경기. 더그아웃에서 기자들 질문에 답하고 있는 LG 염경엽 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.14/

2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 경기항공고 양우진이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 경기항공고 양우진이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]"빠릿빠릿하고 수비 잘하는 야수를 뽑아 달라고 했는데…."

LG 트윈스는 이번 드래프트에서 뜻밖의 수확을 거뒀다.

상위 픽이 예상됐던 경기항공고의 강속구 투수 양우진을 8순위인 LG가 1라운드에 뽑은 것이다.

사실 LG 염경엽 감독이 원했던 자원은 야수였다. 염 감독은 18일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 더블헤더 1차전이 열리기전 이번 신인 드래프트에 대해 말하며 "스카우트팀에 논의를 했을 때 가능하다면 빠릿빠릿한 선수를 뽑아달라고 했다"면서 "내가 무조건 쓸거니까 빠릿빠릿하고 수비를 좀 잘하는 선수로, 빠르면 된다고 했다. 타격은 우리가 2,3년 가르치면 되니까"라며 수비 좋고 발빠른 야수를 원했다고 했다.

염 감독은 이어 "오재원이라는 선수가 있는데 우리 순번에는 안온다고 하더라"면서 "그리고는 없나 보더라. 김대원이 올때까지 기다려야 할 것 같다"라고 했다.

그러나 더 기쁜 소식이 들려왔다. 바로 양우진을 뽑은 것. LG는 초반에 좋은 투수들이 뽑힐 것을 예상하고 1순위로 야수를 생각하며 리스트를 뽑았었다. 그런데 양우진의 이름이 계속 불리질 않더니 LG까지 순위가 밀렸고, LG는 묻지도 따지지도 않고 양우진을 선택했다.

염 감독 역시 양우진 선택에 쾌재를 불렀다. 염 감독은 원하던 야수를 뽑지 못했음에도 "투수를 잘 뽑았지 않았나"라며 "투수 하나 잘 뽑으면 되는 거다. 대주자, 대수비가 뭐가 중요한가. 선발 하나, 중간 하나 키우는게 더 중요하다. 대주자는 좀 아쉽기는 하겠지만 좋은 투수 뽑는게 훨씬 좋다"라며 양우진 지명에 굉장한 만족을 드러냈다.

염 감독은 드래프트 당일인 전날에도 "난 땡큐다. 기뻐 죽겠다. 150㎞를 던지는 투수가 또하나 생기는 거다"라며 반겼다.


2025드래프트에서 10순위임에도 156㎞를 던지는 김영우를 얻었던 LG는 좋은 투수가 없다는 2026 드래프트에도 8순위인데도 150㎞를 넘게 뿌리는 양우진을 얻는 예상외의 성과를 얻었다.

팔꿈치 미세 피로골절이 앞선 순번 팀들이 그를 지명하지 않았던 이유. LG는 부상 우려를 씻어내고 유망주를 키워낼 수 있을까.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



