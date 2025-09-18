스포츠조선

NC는 왜 153km 특급 유망주를 지나쳤나, 이호준 감독 "구창모 피로 골절 생각하면..." [창원 현장]

기사입력 2025-09-18 17:29


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 경기항공고 양우진이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[창원=스포츠조선 김용 기자] "구창모 때문에 고생을 하도 많이 해서..."

NC 다이노스 이호준 감독이 신인드래프트를 지켜본 소감을 밝혔다.

NC는 17일 창원NC파크에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스와의 더블헤더 1차전을 비로 치르지 못했다.

그래서 이 감독과 코칭스태프 모두 이날 열린 2026 KBO 신인드래프트를 생중계로 지켜볼 수 있었다.

NC는 이번 드래프트 최고로 주목을 받은 팀. 전체 2순위 지명권을 갖고 있었는데, 모두의 예상을 깨고 유신고 내야수 신재인을 지명해 많은 이들을 깜짝 놀라게 했다. 경기항공고 양우진이라는 파이어볼러가 있었지만 그 카드를 건너뛴 것.

여기에 2라운드에서 원주고 포수 이희성을 뽑으며 두 라운드 연속 투수를 포기한 이례적 선택을 했다. 대부분의 팀들이 1라운드 포함 상위 라운드에서는 투수 수집에 열을 올린다. 그리고 최근 뽑혔던 청소년 대표팀 멤버 중 무려 6명의 선수를 데려가 화제가 되기도 했다.


2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. NC에 1라운드 지명된 유신고 신재인이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
18일 NC파크에서 열리는 삼성 라이온즈전을 앞두고 만난 이 감독은 "나는 솔직히 드래프트에 관여를 하지 않았다. 그런데 매우 잘 뽑은 드래프트라고 하더라. 다들 만족해하는 것 같다"고 평가했다. 또 이 감독에게는 돌아가는 판을 아주 정확하게 설명해줄 지원군이 있다. 막내 아들 동욱군이다. 성남고 2학년 야구 선수다. 이 감독이 "원주고 포수 좋아?" 물으면 "송구까지 스피드가 엄청나게 빠르다" 이렇게 답이 오는 식이다.

이 감독은 양우진을 거른 것에 대해 "투수와 신재인 중 마지막까지 고민한 것으로만 알고 있다"고 하면서도 "양우진의 경우 우리는 구창모로 고생한 게 있어서"라며 선택을 주저할 수밖에 없었던 이유를 설명했다.


3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, NC 이호준 감독이 한화 선수단에 인사하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

양우진은 최근 팔꿈치에 피로 골절이 생긴 걸로 알려졌다. 그래서 전체 1, 2순위 후보가 8순위까지 떨어져 LG 트윈스 지명을 받았다. 구창모의 경우 NC와 최대 132억원 계약을 했는데, 다른 부위 부상도 부상이지만 공을 던지는 왼팔 전완부 피로 골절로 계속해서 고생을 하고 있으니, NC 구단 입장에서는 '피로 골절' 단어만 들어도 스트레스를 받을 수밖에 없다.


사진제공=NC 다이노스
이 감독은 "포수(이희성)도 좋은 친구라더라. 외모와 야구 스타일이 김형준 어릴 때를 그대로 보는 것 같다"며 만족스러워했다. 그러면서도 "이 선수들이 당장 뛸 것도 아니고, 지금 이거 신경쓸 때가 아닌데"라고 말하며 웃었다. NC는 피말리는 5강 경쟁중이다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

