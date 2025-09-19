"ATL, 김하성 잔류 확신" 美. 과연 그럴까? 시즌 막판 애간장 태우…

스포츠조선

"ATL, 김하성 잔류 확신" 美. 과연 그럴까? 시즌 막판 애간장 태우는 폭발력...FA 유격수 귀해졌다

기사입력 2025-09-19 02:37


애틀랜타 브레이브스 김하성이 18일(한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 9회초 적시타를 터뜨린 디 1루에서 미소짓고 있다. AP연합뉴스

애틀랜타 브레이브스 김하성이 18일(한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 8회 안타를 날리고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 이적 후 연일 인상적인 활약을 펼치자 이번 겨울 FA 시장을 다시 노크할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

현지 매체 스포츠일러스트레이티드(IS)는 18일(이하 한국시각) '김하성의 선수 옵션(player option)이 브레이브스 구단에 점점 중요해지고 있다'는 제목의 기사를 통해 과연 김하성이 내년 1600만달러 선수 옵션을 포기하고 FA 시장에 나갈 것인지 그 가능성을 타진했다.

매체는 '이번 오프시즌서 김하성이 공을 쥐고 있지만, 그 결정은 날이 갈수록 애틀랜타 구단에 더 중요해지고 있다'면서 '김하성이 애틀랜타의 최대 취약 포지션인 유격수 상황을 완전히 뒤집어 놓았다. 그는 애틀랜타 합류 후 타율 0.327, OPS 0.794, 1홈런, 8타점을 때렸다. 그가 만약 이러한 활약상이 더 좋은 계약을 가져다 줄 수 있을 것이라고 판단한다면, 옵트아웃을 하게 될 것'이라고 내다봤다.

김하성은 지난 2일 탬파베이 레이스에서 웨이버 공시됐다. 탬파베이는 올해 1300만달러, 내년 1600만달러에 이르는 김하성의 몸값이 부담스러워 '샐러리 덤프(salary dump)'를 위해 양도 의사를 전구단에 공시한 것이다. 그런데 애틀랜타가 기다렸다는 듯 웨이버 클레임을 걸어 김하성의 계약을 고스란히 인수했다.

김하성은 3일 애틀랜타의 26인 현역 로스터에 등록됐고, 시카고 컵스전에 6번 유격수로 선발출전해 2안타를 터뜨리며 화끈한 이적 신고식을 치렀다.


김하성. AP연합뉴스
기복을 보이던 김하성은 지난 14일 휴스턴 애스트로스전부터 18일 워싱턴 내셔널스전까지 6경기 연속안타 행진을 이어가며 애틀랜타 이적 후 타율을 0.327, OPS를 0.794로 각각 끌어올렸다. 이날 워싱턴전에서는 4타수 2안타 1볼넷 2타점 2득점의 맹활약을 펼치며 9대4 승리에 앞장 섰다.

SI는 '애틀랜타는 김하성이 내년 선수 옵션을 발동해 1600만달러를 받으면서 더 좋은 계약을 위해 열심히 뛰어주기를 바라고 있다'며 '물론 그가 옵트아웃을 선택한다고 해도 완전히 결별하는 것은 아니다. 그에게 다년계약을 제시할 수 있으며, 그것이 애틀랜타에게는 최고의 시나리오'라고 평가했다.

관건은 이번 겨울 FA 유격수 시장이다. 공수 능력을 겸비한 FA 유격수가 거의 없다는 것이 일반적인 관측. 때문에 김하성이 FA 시장을 테스트할 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 애틀랜타도 이 부분을 주시하고 있다고 보면 된다.


유격수 김하성과 2루수 아지 알비스. AP연합뉴스

SI는 '김하성이 잔류를 선택한다면, 애틀랜타는 선발진 강화에 시선을 돌릴 수 있다'면서 '지금까지 상황을 본다면 양측간 대화가 필요해 보인다'고 했다.

또 다른 매체 USA투데이는 지난 15일 '애틀랜타는 김하성이 내년 1600만달러 선수옵션을 포기하지 않을 것이라는 확신을 하지 않았다면 탬파베이 레이스가 웨이버로 푼 그를 영입하는 모험을 감수하지 않았을 것'이라며 '김하성은 분명 애틀랜타에 남아 내년에도 유격수로 뛴다. 애틀랜타는 그가 얼마나 필요했겠나? 김하성이 오기 전 애틀랜타 유격수들은 타율 0.217, 장타율 0.249, OPS 0.524로 메이저리그 최악의 포지션이었다. 심지어 김하성이 터뜨리기 전 한 개의 홈런도 날리지 못했다'고 전했다.

김하성이 옵트아웃을 하지 않고 선수 옵션을 그대로 실행할 것이라는 얘기다.


애틀랜타 브레이브스 김하성이 18일(한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 6회초 득점을 올리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스
또다른 매체 스포츠톡ATL.com은 올시즌 후 애틀랜타가 연장계약을 할 후보로 김하성을 꼽으며 '브레이브스가 김하성을 웨이버 클레임으로 데려온 뒤 그는 유격수 포지션에서 주목받고 있다'며 '골드글러브 수상 경력의 수비수인 김하성은 애틀랜타 이적 후 연일 맹타를 터뜨리고 있다. 배리 본즈급 수치는 아니지만, 브레이브스가 댄스비 스완슨(컵스)을 FA로 놓친 이후 유격수 자리에서 얻은 것과 비교하면 아주 훌륭하다. 부상 경력을 고려하면 어느 정도 위험이 따르지만, 애틀랜타로서는 올란도 아르시아와 닉 앨린이 유격수로 출전하는 걸 보지 않기 위해 기꺼이 감수할 수 있는 도박'이라고 했다.

즉 김하성를 높이 평가하는 애틀랜타가 어떤 형식으로든 장기계약으로 묶을 것이라는 예상이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

