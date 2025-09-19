'아까는 미안했어' 후라도가 김지찬 머리 쓰다듬은 이유[창원 현장]

|
[창원=스포츠조선 허상욱 기자] '아까는 미안했어'
삼성은 2회말 4점을 내주며 경기를 어렵게 시작했다. 선두타자 데이비슨이 친 타구가 중견수 방면으로 높이 날아갔다. 펜스 앞까지 날아간 타구는 중견수 김지찬이 잡아야 할 볼이었다. 그런데 낙구지점을 정확히 파악하지 못한 듯, 공이 글러브에 맞고 떨어져 나가면서 2루타가 되고 말았다.
이닝이 교체된 후 김지찬이 더그아웃으로 돌아와 아쉬워하는 후라도를 위로하며 손길을 내밀었는데 후라도가 외면하는 모습이 중계화면에 포착됐다. 후라도도 화가 많이 났지만 김지찬도 매우 속이 상했을 상황이었다.
삼성은 8회초 구자욱의 동점 솔로홈런과 김영웅의 역전 1타점 2루타로 분위기를 뒤바꿨다. 이어 상대 수비의 허를 찌른 류지혁의 기습 번트 안타가 터졌고, 9회에는 대타 전병우의 2타점 적시타까지 더해져 총 5점을 추가하며 9대5 승리를 거머쥐었다.
실책을 범한 김지찬을 외면하며 아쉬움을 표현했던 후라도였지만 그 순간이 마음에 남았던 모양이었다. 후라도는 그라운드로 나선 김지찬의 뒤로 다가갔고 머리를 쓰다듬으며 미안한 마음을 표현했다.
