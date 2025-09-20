스포츠조선

라인업 긴급 수정 → 병원 이동, 그런데… "병원 두곳 소견 차이 있다"[인천 현장]

기사입력 2025-09-20 18:49


라인업 긴급 수정 → 병원 이동, 그런데… "병원 두곳 소견 차이 있다"…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]병원 검진 결과 두곳의 소견 차이가 있다. 최정의 결장이 며칠 더 이어질 전망이다.

SSG 랜더스 최정은 20일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에서 3번타자-3루수로 선발 출장할 예정이었다. 그런데 경기전 야외 수비 훈련을 하던 되중, 왼쪽 허벅지 햄스트링 통증을 느꼈다. 선수가 불편함을 느껴 일단 선발 라인업에서 제외됐고, 최정은 곧장 병원으로 이동해 정밀 검진을 받았다. SSG는 안상현을 대체 3루수로 내보냈다.

올해 부상이 있었던 부위는 아니다. 최정은 정규 시즌 개막 직전 오른쪽 햄스트링 부상으로 전력에서 이탈했었고, 이후 재활을 거쳐 복귀했다. 복귀 이후로도 부상 부위에 대해 신경을 쓰이는 모습이 종종 보이다가, 최근에는 후유증을 완전히 떨쳐내고 좋은 타격 페이스를 선보이던 최정이다. 그런데 예상치 못한 반대편 햄스트링 통증이 생기고 말았다.

최정은 크로스체크를 위해 병원 두곳에서 검진을 받았다. 그런데 양측의 소견에 차이가 있다. SSG 구단 관계자는 "병원 두곳의 소견이 조금씩 다르다. 오늘 결론을 내지는 못할 것 같다. 내일(21일)이 일요일이라 검진이 어렵고, 월요일인 22일 다시 검진을 해서 명확한 상태를 확인할 수 있을 것 같다"고 이야기했다.

최정은 일단 20~22일 인천에서 열리는 두산과의 홈 3연전에서는 결장을 피할 수 없는 상황이다. 22일 재검진 후 복귀 시점이 결정될 수 있다. SSG 입장에서는 손해가 크다. 최근 10경기에서 홈런 5개를 치며 타격감이 올라오던 상황. 여기에 팀도 치열한 3위 경쟁을 아직 하고있는 와중에 홈런 타자가 빠지면서 고민이 커졌다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

