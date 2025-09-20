라인업 긴급 수정 → 병원 이동, 그런데… "병원 두곳 소견 차이 있다"…

|
[인천=스포츠조선 나유리 기자]병원 검진 결과 두곳의 소견 차이가 있다. 최정의 결장이 며칠 더 이어질 전망이다.
SSG 랜더스 최정은 20일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에서 3번타자-3루수로 선발 출장할 예정이었다. 그런데 경기전 야외 수비 훈련을 하던 되중, 왼쪽 허벅지 햄스트링 통증을 느꼈다. 선수가 불편함을 느껴 일단 선발 라인업에서 제외됐고, 최정은 곧장 병원으로 이동해 정밀 검진을 받았다. SSG는 안상현을 대체 3루수로 내보냈다.
최정은 크로스체크를 위해 병원 두곳에서 검진을 받았다. 그런데 양측의 소견에 차이가 있다. SSG 구단 관계자는 "병원 두곳의 소견이 조금씩 다르다. 오늘 결론을 내지는 못할 것 같다. 내일(21일)이 일요일이라 검진이 어렵고, 월요일인 22일 다시 검진을 해서 명확한 상태를 확인할 수 있을 것 같다"고 이야기했다.
최정은 일단 20~22일 인천에서 열리는 두산과의 홈 3연전에서는 결장을 피할 수 없는 상황이다. 22일 재검진 후 복귀 시점이 결정될 수 있다. SSG 입장에서는 손해가 크다. 최근 10경기에서 홈런 5개를 치며 타격감이 올라오던 상황. 여기에 팀도 치열한 3위 경쟁을 아직 하고있는 와중에 홈런 타자가 빠지면서 고민이 커졌다.
