스포츠조선

'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만에 8G 연속안타. 내년 더 기대된다

기사입력 2025-09-21 09:07


'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] '파워'에 이어 '꾸준함'도 다시 살아났다.

애틀랜타 브레이브스 유니폼을 입게 된 건 김하성에게는 '신의 한수'였다. 탬파베이 레이스 시절과는 완전히 다른 선수이자 우리가 기억하는 '어썸킴'의 모습이 돌아왔다.

특히 한 경기 안타를 치면 다음 경기에서는 침묵하는 식의 들쭉날쭉하던 경기감각이 이제 완전히 안정화 된 분위기다. 8경기 연속 안타가 바로 그 증거다. 무려 1년 3개월 만에 나온 기록이다.

김하성이 무려 448일 만에 8경기 연속 안타를 치며 팀의 7연승에 힘을 보탰다.

김하성은 21일(이하 한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 원정경기에 6번 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타 1득점을 기록했다. 특히 4-5로 뒤지던 9회초 무사 1루에서 안타를 치고 나간 뒤 역전 득점을 달성하며 팀의 6대5 역전승에 큰 역할을 해냈다.

무엇보다 김하성은 최근 들어 상당히 꾸준한 페이스를 유지하고 있다. 지난 14일 휴스턴 애스트로스전부터 8경기 연속 안타를 달성했다. 김하성이 8경기 연속 안타를 기록한 건 샌디에이고 파드리스 시절이던 지난 해 6월 30일 이후 448일 만이다. 이제 김하성은 다음 경기에도 안타를 치면 MLB 커리어 개인 최다 타이인 '9경기 연속안타'를 기록하게 된다. 2경기 연속 안타를 추가하면 커리어 하이기록이 탄생한다.


'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비록 탬파베이 복귀 초반의 부진 탓에 현재 김하성의 타율은 0.255(145타수 37안타)에 불과하다. 그러나 애틀랜타 합류 이후로 범위를 좁히면 완전히 다른 스탯이 나타난다. 김하성은 이달 초 탬파베이에서 방출당하는 시련을 겪었다. 그러나 곧바로 애틀랜타가 웨이버 클레임을 통해 김하성을 영입하며 새 기회가 찾아왔다.

김하성은 애틀랜타 유니폼을 입은 뒤 각오를 새롭게 다진 듯 하다. 확실히 달라진 모습이다. 특히 복귀 이후에도 반복되던 잔부상이 살아졌다. 피지컬의 안정감을 바탕으로 경기력도 살아났다. 이날 디트로이트전까지 포함해 8경기 연속 안타를 친 게 그 증거다.


특히 김하성은 애틀랜타 합류 이후 16경기에서 타율 0.311(61타수 19안타) 2홈런 10타점 OPS 0.794를 기록 중이다. 이 정도 스탯이면 메이저리그에서도 상당한 경쟁력을 유지하고 있다고 볼 수 있다. 덩달아 부상 복귀 초반 부진으로 크게 깎였던 김하성의 가치도 상당히 회복됐다.

벌써부터 '조기FA 선언' 가능성이 등장할 정도다. 현재 분위기로는 올 시즌을 마친 뒤 과감하게 FA시장에 나올 가능성도 있다. 관건은 시즌 종료때까지 현재의 페이스를 유지할 수 있느냐에 달려 있다. 결코 쉽지만은 않은 일이다.


'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
사실 이날도 연속경기 안타가 끊길 뻔했다.

김하성은 2회초 첫 타석에서는 우익수 뜬공에 그쳤다. 타구속도 95.9마일로 꽤 잘 맞은 타구였는데, 우익수 정면으로 향했다. 4회초에는 선두타자로 나왔다가 바뀐 투수 토미 칸레를 상대로 2루수 땅볼을 쳤다. 이번에도 타구속도 105마일의 하드히트 정타였는데, 운이 없었다. 원바운드 이후 타구 스피드가 줄었고 2루수 정면으로 향했다.

7회초에도 선두타자로 나온 김하성은 트로이 멜턴을 상대로 7구까지 가는 긴 승부를 펼쳤지만 1루수 땅볼에 그쳤다. 연속경기 안타가 중단될 위기를 맞았다.

하지만 김하성은 팀이 가장 필요한 순간에 안타를 쳤다. 4-5로 뒤지던 9회초 무사 1루 때 타석에 나온 김하성은 상대 투수 윌 베스트의 바깥쪽 슬라이더를 받아쳐 타구속도 100.8마일의 하드히트를 만들었다. 이번에는 방향도 딱 맞아떨어졌다. 직선 타구가 우측 외야로 향하며 안타가 됐다.


'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'이게 바로 어썸킴이지' 애틀랜타에서 완전히 살아난 김하성, 448일 만…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김하성의 안타로 무사 1, 2루 찬스가 이어졌다. 이후 2명의 타자가 연속 삼진을 당했지만, 투수 폭투가 나오며 2루 주자 아지 알비스가 3루로 진루했다. 2사 1, 3루 찬스에서 나초 알바레즈 주니어의 동점 적시타가 터졌다. 김하성은 그 사이 2루로 나갔다. 이어 김하성의 '절친' 주릭슨 프로파가 역전 결승타를 날렸다.

우전 안타를 날린 사이 김하성이 빠른 주루플레이를 앞세워 3루를 돌아 홈을 밟았다. 1-2루 사이를 뚫고 우익수 앞으로 굴러간 짧은 타구였다. 김하성의 질주가 아니었다면 득점이 어려웠을 수도 있다.

김하성이 역전득점을 완성한 뒤 애틀랜타는 9회말을 마무리투수 레이셀 이글레시아스가 무실점으로 막아내며 7연승을 이어갔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

2.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

3.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

4.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

5.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

4.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

5.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.