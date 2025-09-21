[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"…

|
[스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 홈구장인 삼성라이온즈파크에서 경기를 정상적으로 치른다.
삼성은 해당 철골 기둥을 포함해 구당 내 기둥을 전수 조사하고, 시설 전반에 대한 안전 점검을 진행했다.
삼성은 "넘어진 기둥 외 다른 철골 기둥은 이상 없음으로 확인됐다. 이후 넘어진 기둥에 대한 바닥 재고정 작업을 실시했다. 안전성을 더 확보하기 위해 해당 기둥을 포함해 1, 3루측 익사이팅존 철골 기둥(6개) 전체에 추가 지지대 작업을 병행했다. 아울러 23일 전까지 건축물 특별안전점검, 시설물 특별안전점검도 실시 중"이라고 밝혔다.
KBO는 "삼성 구단과 시공사는 1, 3루측 익사이팅존 그물망을 지지하는 기둥 지지대를 추가 설치하는 보완 작업을 완료했다. 이날 점검에는 KBO, 삼성, 구조검토업체와 감리업체 관계자 등이 동행했다. 또한, 점검 과정에는 건축물 구조공학 전문가가 파견되어 그물망을 포함한 각종 기둥과 구조물에 대한 안전 점검을 실시했다"며 "KBO는 남은 정규시즌과 포스트시즌 기간 중에도, 팬들이 안전한 환경 속에서 야구를 관람할 수 있도록 10개 구단과 공조해 안전 점검을 강화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
