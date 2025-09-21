스포츠조선

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

최종수정 2025-09-21 17:32

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"…
대구=한동훈 기자

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"…
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 라이온즈파크를 찾은 야구팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

[스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 홈구장인 삼성라이온즈파크에서 경기를 정상적으로 치른다.

KBO는 21일 오후 대구 삼성라이온즈파크에서 보수 작업을 마친 철골 기둥에 대한 실사를 진행했다. 실사 결과 이상이 없다는 판단 아래 다음 삼성 홈경기인 23일 두산 베어스전부터 정상적으로 치를 수 있다는 결론을 내렸다.

삼성은 지난 17일 대구 롯데 자이언츠전을 앞두고 비와 돌풍의 영향으로 경기장 1루 측 익사이팅존 중앙 철골 기둥이 넘어져 경기를 취소했다.

삼성은 해당 철골 기둥을 포함해 구당 내 기둥을 전수 조사하고, 시설 전반에 대한 안전 점검을 진행했다.

삼성은 "넘어진 기둥 외 다른 철골 기둥은 이상 없음으로 확인됐다. 이후 넘어진 기둥에 대한 바닥 재고정 작업을 실시했다. 안전성을 더 확보하기 위해 해당 기둥을 포함해 1, 3루측 익사이팅존 철골 기둥(6개) 전체에 추가 지지대 작업을 병행했다. 아울러 23일 전까지 건축물 특별안전점검, 시설물 특별안전점검도 실시 중"이라고 밝혔다.

삼성은 또 "관리 미흡으로 인해 프로야구 팬분들과 프로야구 관계자들께 심려를 끼쳐드린 점, 사과드린다. 삼성 라이온즈는 시즌 종료 후에도 라이온즈파크에 대한 총체적인 안전 점검, 시설 보완을 지속해나갈 계획"이라고 했다.

KBO는 "삼성 구단과 시공사는 1, 3루측 익사이팅존 그물망을 지지하는 기둥 지지대를 추가 설치하는 보완 작업을 완료했다. 이날 점검에는 KBO, 삼성, 구조검토업체와 감리업체 관계자 등이 동행했다. 또한, 점검 과정에는 건축물 구조공학 전문가가 파견되어 그물망을 포함한 각종 기둥과 구조물에 대한 안전 점검을 실시했다"며 "KBO는 남은 정규시즌과 포스트시즌 기간 중에도, 팬들이 안전한 환경 속에서 야구를 관람할 수 있도록 10개 구단과 공조해 안전 점검을 강화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.


[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"…
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 라이온즈파크를 찾은 야구팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"…
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 라이온즈파크를 찾은 야구팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.07/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

2.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'

5.

'금융맨♥' 김정은, 10년전 웨딩드레스가 아직도 맞네…동안미모 비결[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.