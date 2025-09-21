스포츠조선

싹쓸이 결승타 또는 '만세'…오선우 손끝 스쳐간 KIA 2연승, 적장의 진심 "결정적 순간" [광주승장]

기사입력 2025-09-21 19:11


7회초 NC 오영수의 싹쓸이 적시타 때 KIA 오선우가 전력을 다해 점프했지만 잡지 못하고 있다.
사진=KBSN스포츠, Tving 캡쳐

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 경기, 7회초 2사 만루 NC 오영수가 역전 3타점 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.21/

[광주=스포츠조선 김영록 기자] 생각보다 잘 맞은 타구의 볼끝이었을까, 타구 판단 실수였을까. KIA 타이거즈의 승리는 좌익수 오선우의 손끝을 스쳐 떠나갔다.

NC 다이노스는 21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와의 시즌 14차전에서 7대6, 1점차 신승을 거뒀다.

이의리와 김태경, 두 선발투수 공히 5회를 채우지 못했다. 1-3으로 뒤지던 7회초, 2사 만루에서 터진 오영수의 좌익수 왼쪽 싹쓸이 3타점 적시타가 결승점이 됐다.

그런데 당시 KIA 좌익수 오선우가 순간적으로 멈칫하면서 낙구 지점을 놓치는 듯한 모습도 있었다. KIA로선 전날 박재현에 이어 이틀 연속 아쉬운 외야 수비가 나온 셈. 하필 이날 4회말 KIA 위즈덤의 좌중간 펜스를 직격할만한 큰 타구는 KIA에서 NC로 유니폼을 갈아입은 이우성이 멋진 점프캐치로 낚아챘기에 속상함이 더했다.

이날 KIA는 상대(6안타)의 2배에 가까운 11안타를 치고도 무려 12개의 4사구를 내준 졸전 끝에 아쉽게 패했다. 오선우의 순간적인 판단 실수 외에도 2루수 윤도현, 좌익수 정해원의 실책도 있었다. 모두 실점에 연결된 결정적 순간이었다.

KIA도 마지막까지 포기하지 않았다. 9회말 NC 마무리 김진호를 상대로 기어코 2사 만루를 만들었고, 위즈덤이 2타점 적시타를 쳐내며 승부를 마지막까지 끌고 갔다. 하지만 NC는 전사민까지 투입하며 총력전을 폈고, 끝내 승리를 지켜냈다. 오영수의 결승타 뿐 아니라 3년차 투수 신영우의 데뷔 첫승을 지켜낸 순간이었다. 가을야구를 향한 NC의 실낱 같은 희망도 살아남았다.


사진제공=NC 다이노스
경기 후 이호준 NC 감독은 "오늘 선수들이 집중력 있는 모습을 보여주며 접전인 경기에서 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

이어 가장 결정적인 순간으로 "7회초 2사 만루에서 오영수 선수가 기록한 3타점 2루타가 귀중한 한방이었다"고 강조했다.


또 데뷔 첫승을 올린 신영우를 축하하며 "중간계투로 올라와 좋은 투구 내용(2⅓이닝 무실점)으로 팀 승리에 기여했다"고 덧붙였다.

"먼 광주 원정까지 찾아와 NC를 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 다음 경기도 잘 준비하겠다."


광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

