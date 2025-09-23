[2025 KBO리그 기록실] 두산 vs SSG (9월 22일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-23 08:43
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')
곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"
율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"
김태원, 장장 6개월 만에 '미국 사위'와 첫만남.."보기 드물게 설레"(사랑꾼)
'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"
"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사
'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유
상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]
MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"
"어금니 꽉 깨물고 안썼던 것이..." 같은 4위로 출발한 8월인데... 작년에 5강 탈락→올해는 3위. 이숭용이 밝힌 비결은[인천 코멘트]