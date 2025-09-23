"김성근 감독님도 쉬라고 할걸" 부상자 체크에만 한세월 → 캡틴 복귀는 …

|
[울산=스포츠조선 김영록 기자] "괜찮다고 하면 그때 올리고, 출전시키겠다. 지금은 1군에 없으니까, 올해는 없다고 생각하고 있다."
최원준은 지난 19일 자신의 파울 타구에 맞아 교체됐다. 이후 휴식을 취하다 이날 1번타자 중견수로 선발출전했다. 이호준 감독은 "괜찮다고 하니 선발출전시킨 거다. 내가 무리시키는 게 아니다"라며 "나도 많이 맞아봤다. 타박상은 아픔이 1주일은 간다. 아직 통증이 있을 텐데 본인이 참고 하는 것 같다"고 답했다.
'100억 프랜차이즈 스타' 박민우는 언제 오는 걸까. 이호준 감독은 "오늘부터 타격 훈련에 들어가는 걸로 안다. 없다 생각하고 시즌 치르겠다. 허리 쪽은 오래 가고 많이 아프다. 김성근 감독님이 유일하게 '쉬어라' 하시는 부상"이라며 미소지었다.
외국인 투수 로건에 대해서는 "오늘 불펜으로 던진다. 끝나고 몸상태 체크해보고, 불펜으로 뛸지 선발로 마지막 한번 던질지 결정할 예정"이라고 했다.
울산은 지난 5월 NC가 임시 홈구장으로도 사용했던 곳이다. 이호준 감독은 "낯설지 않고, 홈구장 느낌 나고, 실제로 도움을 받았으니까, 오는 길에 기분이 좋았다"며 웃었다.
최원준-이우성-홍종표가 나름대로 1군의 빈 자리를 메우며 자기 역할을 해주고 있다. 하지만 사령탑은 "내가 욕심이 많다. 잘해주고 있는 건 맞는데, 본인 재능에 미치지 못한다. 더 잘해줬으면 좋겠다. 오릿즌 끝나고 나와 함께 지옥의 캠프를 소화하면 한층 더 성장할 것"이라고 강조했다.
이날 NC는 최정원을 1군에서 제외하고, 한석현을 등록했다. 이호준 감독은 "외야수들 잔부상이 많아서"라고 답했다.
울산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com