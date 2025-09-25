루키가 감독님 눈에 들겠다는데.. 그렇게 야구하지 말라고 했다 WHY → "프로는 누구 마음에 드는게 중요한 게 아니라"

장재율(왼쪽) 오시후. 사진제공=SSG랜더스

사진제공=SSG랜더스

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "뭐 감독님 눈에 들겠습니다라고 한 선수도 있고.."

이숭용 SSG 랜더스 감독이 '2026 신인'들을 처음 만났다. 이숭용 감독은 감독 눈에 들 생각 하지 말고 자기 야구를 해야 한다고 강조했다.

SSG는 25일 '2026 신인드래프트'를 통해 선발한 10명을 인천 SSG랜더스필드로 초청했다. 이날 KT전에 앞서 선수단 상견례를 실시했다. 시구 및 시타와 애국가 제창까지 신인들이 했다.

이숭용 감독은 "감독실에서 쫙 세워두고 어필 한 번 해보라고 했다"며 웃었다.

아직 고등학교도 졸업하지 않은 선수들이 8명이었다. 프로팀 '감독님'과 처음 만나는 자리가 얼마나 긴장됐을지 상상이 간다.

이숭용 감독은 "감독님 눈에 들겠습니다라고 말한 선수도 있고 또 1군에 도움이 되겠습니다라고 한 선수도 있고 뭐 다들 그런 식으로 이야기를 하더라. 그래서 나는 이렇게 이야기해줬다"고 돌아봤다.

"프로는 누구 마음에 들고 그런 것이 중요하지 않다. 눈치 보지 말고 야구했으면 좋겠다. 특히 감독한테 잘 보이려고 하지 말아라. 프로는 여러분들이 한 만큼 결과를 가지고 말한다. 누구 눈치 보지 말고 누구를 위해서 야구하지 말고 본인들을 위해서 해야 도움이 된다."

이 조언이 오시후(18)의 마음에 깊이 남았다. 오시후는 7라운드에 뽑힌 덕수고 외야수다.


이날 들은 말 중에 가장 인상 깊은 말 하나만 꼽아달라고 취재진이 요청했다. 오시후는 "감독님께서 감독 눈치 보지 말라고 하셨다. 노력하는 선수, 투지를 보이는 선수가 되기 위해 노력하라고 하신 말씀이 기억에 남는다"고 돌아봤다.


김민준. 사진제공=SSG랜더스

사진제공=SSG랜더스

사진제공=SSG랜더스
오시후는 작년에 메이저리그 진출 이야기까지 나왔던 대형 유망주다. 3학년이 되고 부진한 바람에 7라운드까지 밀렸다. SSG 스카우트팀은 오시후에 대해 '외야 왼손 거포 자원으로 스윙이 짧고 강해 임팩트가 좋아 장타력을 갖춘 선수다. 높은 성장 가능성을 보유했다'고 기대했다.

오시후는 "팬분들께서 눈이 즐거우실 수 있도록 경기장에서 실력으로 보여드리겠다"고 다짐했다.

SSG는 프런트와 코칭스태프 회의를 거쳐서 단계별 육성 시스템을 가동할 계획이다. 준비가 잘 된 선수는 바로 마무리캠프 합류도 가능하다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

