유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" ('옥문아')

기사입력 2025-09-26 07:58


유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" …

[스포츠조선 정유나 기자] S.E.S. 출신 배우 유진이 솔직 털털한 입담으로 원조 요정의 매력을 다시금 입증했다.

지난 25일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 285회는 국민 요정에서 국민 배우로 돌아온 S.E.S. 출신 배우 유진이 옥탑방에 초대돼, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 도파민 터지는 퀴즈 전쟁을 펼쳤다.

이날 유진은 함께 시대를 풍미했던 '터보' 김종국과의 재회에 반가움을 드러냈다. 유진은 "'터보'는 제 우상이었다. 같이 활동할 때도 종국 오빠는 과묵해서 멋있었다"라고 회상했다. 이어 유진은 새신랑 김종국의 결혼을 축하하며 "(저희 부부도) 신혼 6개월 간 많이 싸웠다. 그동안 서로가 다른 사람이라는 걸 인정하고, 바꾸려고 하면 안 되는 걸 알았다"라고 조언했다. 김종국은 "저도 아예 터치를 안 한다. 이 사람이 행복해하는 걸 놔두는 게 최고"라는 사랑꾼 면모로 모두를 놀라게 했다. 이에 주우재가 "전제조건이 본인 운동 루틴 노터치"라고 농담하자 김종국은 "내가 하고싶은 걸 하게 해줬을 때 행복한 거다"라며 수긍해 웃음을 자아냈다.

그런가 하면, 유진은 배우로서의 삶에 대해 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다. 유진은 요즘 세대에게 배우로 알려져 있다며 "드라마 촬영 중에 20대 초 중반의 단역 분이 저한테 'S.E.S. 유진 닮으셨어요'"라고 한 적도 있다"라고 밝혀 놀라움을 샀다. 이에 유진은 딸 로희, 로린 역시 자신을 배우로 알고 있지만, 최근 '케이팝 데몬 헌터스' 덕분에 S.E.S. 시절에 다시 관심을 가졌다며 "극중에서 아이돌 계보를 보여준다. 그 모티브가 S.E.S.라고 하니까 너무 좋아했다"라며 뿌듯해했다. 이와 함께, 유진은 최근 시작한 몸매 관리법으로 '계단 오르기' 운동법을 공개해 모두를 솔깃하게 했다.


유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" …
무엇보다 유진은 '송도 최수종' 기태영과의 결혼 비하인드에 대해 허심탄회하게 털어놔 흥미를 유발했다. 유진은 살림 고수로 등극한 기태영의 근황을 전하며 "뭐든 끝을 봐야 하는 성격이다. 신혼 때도 2-3년 공부해서 재테크를 하더니 부동산의 신이 됐다. 주위의 부동산 아줌마들도 와서 물어본다. 육아도 그렇게 공부하더라"라며 칭찬했다. 유진은 기태영과의 첫 만남부터 1년 반에 걸친 연애담, 회심의 프러포즈까지 낱낱이 밝혀 모두의 부러움을 샀다. 특히 유진이 자신의 출산 후 복귀를 위해 기태영이 육아에 전념한 스토리를 이야기하자, 주우재는 "오늘 기태영 선배님 위인전 쓰는 느낌"이라며 감탄하고, 김숙은 "이 정도면 기태영씨가 나와야 해"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

유진은 K-팝 걸그룹의 시초이자 센세이셔널한 인기를 누렸던 S.E.S. 시절의 추억을 떠올리기도 했다. 유진은 신인 시절, 박진영이 직접 기타를 들고 대기실에 찾아왔다는 소문이 사실이라며 "본인이 만든 곡을 들려주셨다. 당시에 대기실에 있으면, 선배님들이 계속 구경하러 오셨었다"라며 남달랐던 데뷔 초를 언급해 모두의 고개를 끄덕이게 했다. 뿐만 아니라, 유진은 제2의 S.E.S.로 생각하는 후배에 대해 "저희 데뷔 때 같다고 생각했던 건 뉴진스였다. 해외 활동 모습도 저희가 활동했을 때랑 똑같더라"라며 향수에 젖어 훈훈함을 사기도 했다.

한편 유진 기태영 부부는 2011년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 기태영은 2023년에 종영한 SBS 드라마 '트롤리'가 마지막 작품이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이경규 비빌 언덕' 이예림, 父 약물 운전에 "'한국 떠야 하나' 했다"(갓경규)[종합]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

4.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

5.

‘개그계 큰 별’ 전유성, 76세로 별세…빈소는 서울아산병원, 희극인장 엄수된다

연예 많이본뉴스
1.

'이경규 비빌 언덕' 이예림, 父 약물 운전에 "'한국 떠야 하나' 했다"(갓경규)[종합]

2.

'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시 써"

3.

'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서 더 벌어야 해" ('어서와')

4.

문원, 논란 후 자책의 눈물 "♥신지에 피해 끼쳐 미안..대인기피증 생겨" ('어떠신지')

5.

‘개그계 큰 별’ 전유성, 76세로 별세…빈소는 서울아산병원, 희극인장 엄수된다

스포츠 많이본뉴스
1.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

2.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

3.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

4.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

5.

문성주-오스틴-김현수-문보경 LG 처음보는 중심타선. 감보아 잡을까[울산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.