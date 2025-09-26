유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" …

|
[스포츠조선 정유나 기자] S.E.S. 출신 배우 유진이 솔직 털털한 입담으로 원조 요정의 매력을 다시금 입증했다.
그런가 하면, 유진은 배우로서의 삶에 대해 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다. 유진은 요즘 세대에게 배우로 알려져 있다며 "드라마 촬영 중에 20대 초 중반의 단역 분이 저한테 'S.E.S. 유진 닮으셨어요'"라고 한 적도 있다"라고 밝혀 놀라움을 샀다. 이에 유진은 딸 로희, 로린 역시 자신을 배우로 알고 있지만, 최근 '케이팝 데몬 헌터스' 덕분에 S.E.S. 시절에 다시 관심을 가졌다며 "극중에서 아이돌 계보를 보여준다. 그 모티브가 S.E.S.라고 하니까 너무 좋아했다"라며 뿌듯해했다. 이와 함께, 유진은 최근 시작한 몸매 관리법으로 '계단 오르기' 운동법을 공개해 모두를 솔깃하게 했다.
한편 유진 기태영 부부는 2011년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 기태영은 2023년에 종영한 SBS 드라마 '트롤리'가 마지막 작품이다.
