1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나 못 하나

기사입력 2025-09-26 16:51


1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나…
2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 앤더슨. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.02/

1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나…
21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 6회 투구 후 마운드를 내려가는 SSG 선발 앤더슨. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.21/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 안 돌리나, 못 돌리나?

3위 사수가 급한 SSG 랜더스가 외국인투수 '4일턴' 기용에 대해 신중한 입장을 유지했다.

SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 2025 KBO리그 KT 위즈와 격돌한다.

SSG는 하루 하루가 결승전이다.

25일까지 137경기 70승 4무 63패를 기록했다. 3위를 유지하고 있다.

추격자들의 기세가 너무 무섭다. 4위 삼성과 0.5경기, 5위 KT와 1.5경기 차이에 불과하다.

만약 이날 패배하면 4위로 내려 앉을 가능성도 있다. KT와 승차는 0.5경기로 줄어든다.

3위를 지키고 있지만 남은 경기 결과에 따라서 5위까지 떨어질 위험도 있다.


그렇다면 강력한 선발투수를 하루라도 당겨서 써야 하지 않을까?

마침 SSG는 리그 최정상급 원투펀치 앤더슨과 화이트를 보유했다.

26일 선발투수는 화이트다. 앤더슨은 22일에 출전했다. 4일 휴식 후 27일 잠실 두산전 출격이 가능하다. 하지만 SSG는 김광현을 내보낼 계획이다.

앤더슨을 27일에 쓰면 10월 2일이나 3일 경기에 또 쓸 수 있다.


1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나…
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 경기를 지켜보는 SSG 이숭용 감독. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나…
7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/
SSG는 그렇게 하지 않았다. 앤더슨은 29일 롯데전에 나올 것이 유력하다.

화이트 또한 오늘 던지면 4일을 쉴지 5일을 쉴지 미정이다.

이숭용 SSG 감독은 "지금으로써는 4일턴에 들어가기가 쉽지 않은 일정이다. 오늘 내일 경기 상황을 보고 결정하겠다. 화이트는 조금 고민을 하고 있다"고 조심스럽게 말했다.

그도 그럴 것이 포스트시즌도 생각을 하지 않을 수가 없다.

남은 정규시즌 7경기에 앤더슨 화이트를 풀가동해서 3위를 사수한다는 보장이 없기 때문이다.

둘을 모조리 소모했다가 4위 이하로 떨어지면 바로 와일드카드 결정전을 치러야 한다. 만일의 사태에 대비해 카드 한 장은 남겨놔야 한다.

다만 SSG가 3위를 미리 결정지을 순간이 온다면 앤더슨이 불펜으로 깜짝 출격할 가능성은 있다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

[SC인터뷰] 8년 침묵 이어 유튜버로 새출발..S.E.S 슈 "설렘 찾으며 살고 싶어요"(종합)

3.

'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 될 듯"

4.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

5.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]충격적인 손흥민 패싱, AFC 올해의 선수상 SON 왜 제외했나...'부진' 일본-이란 선수가 후보로

2.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

3.

5.2이닝 '8실점' 고개 숙인 이마나가, 스즈키는 28~29호 연타석 홈런에 '97타점', 극명하게 엇갈린 컵스 일본인 투타

4.

"축구로 보답드리겠다" FC서울 김진수, 이적 후 첫 구단 '8월의 선수상' 수상

5.

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게한 불펜 구세주, 7년차 스텝업 위한 '비결' 있었다 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]충격적인 손흥민 패싱, AFC 올해의 선수상 SON 왜 제외했나...'부진' 일본-이란 선수가 후보로

2.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

3.

5.2이닝 '8실점' 고개 숙인 이마나가, 스즈키는 28~29호 연타석 홈런에 '97타점', 극명하게 엇갈린 컵스 일본인 투타

4.

"축구로 보답드리겠다" FC서울 김진수, 이적 후 첫 구단 '8월의 선수상' 수상

5.

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게한 불펜 구세주, 7년차 스텝업 위한 '비결' 있었다 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.