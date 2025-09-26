"마지막까지 포기 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 마지막 홈경기, 김태형 감독의 필승 다짐 [부산현장]

기사입력 2025-09-26 16:55


"마지막까지 포기 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 …
25일 울산 문수야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 LG의 경기. 3회말 심판 판정에 잠시 어필하고 있는 롯데 김태형 감독. 울산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.25/

"마지막까지 포기 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 …
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 4회말 롯데 나균안이 마운드를 내려가고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] "어린 선수들 첫인상? 지금 그거 살펴볼 상황은 아닌 거 같다."

트래직넘버 1. 말 그대로 벼랑 끝이다.

롯데 자이언츠는 26일 부산 사직구장에서 삼성 라이온즈전을 치른다.

시즌 마지막 홈경기다. 최근 4연패를 하면서 이제 1패만 더하면 가을야구 탈락이 확정되는 상황까지 왔다.

이날 경기는 신동건을 비롯한 롯데 신인들이 부산 팬들에게 첫 인사를 하는 루키데이이자 레전드 오승환을 보내는 '은퇴투어' 부산 경기이기도 하다.

경기전 신인 선수들과 간단하게 상견례를 한 김태형 감독은 "지금 신인들 살펴볼 입장은 아니다. 나중에 운동하는 모습 보면서 차차 알게 될 것"이라고 했다.

당초 이날 선발 예정이었던 나균안이 부상으로 빠졌다. 지난 경기 이후 팔꿈치 통증을 호소해 걱정이 컸다. 이날 정밀검진 결과는 다행히 팔꿈치 염증 수준. 차후 휴식과 재활을 거칠 예정이다.


"마지막까지 포기 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 …
20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 7회초 투구를 마친 롯데 박준우가 더그아웃으로 향하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/
대신 선발로는 박준우가 나선다. 최대 50구 정도의 투구수가 예상된다. 앞서 무기력한 패배가 거듭된 만큼, 이날만큼은 반드시 승리하겠다는 각오를 다졌다.


"장기적으로는 선발을 할 수 있는 선수다. 최근에 구속이 좀 올라왔는데, 평균 구속이 올라오는게 특히 중요하다. 3회 정도 잘 던져주면 좋겠다."

마무리캠프에서는 강도보다는 맞춤형 훈련을 약속했다. 김태형 감독은 "우리 선수들이 그때그때 상황에 맞는 대처를 잘 못하는 것 같다. 훈련량이 당연히 많아야겠지만, 단순히 강도높은 훈련시간이 긴 훈련보다는 지금 우리 선수들에게 꼭 필요한, 딱 맞는 훈련을 진행할 예정"이라며 "마무리캠프를 일본 미야자키로 가는데, 또 필요한 선수들은 일본에 다른 훈련시설로 보낼 생각"이라고 강조했다.

"오늘은 어떻게든 이겨보고 싶다. 마지막 홈경기인데 좋은 경기 해야되지 않겠나. 홈팬들 앞에서 포기하는 모습 보여주고 싶지 않다."


부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

