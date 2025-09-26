명장도 "직접 보는게 좋다"고 했는데... 염갈량이 톨허스트를 한화전에 꼭 내려는 이유[대전 코멘트]

9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.09/

24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 앤더스 톨허스트는 한화 이글스 타자에겐 '미지의 존재'다. 한화전엔 나오지 않아 한화 타자들에겐 낯선 투수.

처음 보는 에이스 투수를 한국시리즈 같은 큰 경기에서 만나게 되면 타자들로선 공략에 어려움을 겪을 수도 있다. LG로선 한국시리즈에서 만날 수 있는 한화 타자들에게 톨허스트를 보여주지 않는게 최선의 방법일 수 있다.

그런데 톨허스트는 27일 대전 한화전에 선발 등판하는 것으로 예정돼 있다. 일찌감치 LG 염경엽 감독이 밝힌 상황. 당초 26일에 나간다고 했다가 트레이닝 파트에서 하루 휴식을 더 주는 것이 낫다는 의견을 내 치리노스와 일정을 바꿨다.

한화 김경문 감독은 톨허스트와 만나는 것에 대해 "사실 타자들이 상대팀이 경기한 것을 보는 것과 타석에 서서 직접 보는 것은 차이가 있다"면서 "처음 보는 투수는 타자들이 낯설다. 그런면에서 (톨허스트를)볼 수 있다는 것은 좋은 것 같다"라고 말했다.

그런데 변수가 생겼다.

25일 LG가 롯데에 승리하고 한화가 두산에 패하면서 LG가 매직넘버를 3으로 줄였다. 둘의 격차도 3.5게임으로 늘었다. LG에게 급격하게 기울었다. 얼마전만해도 한화와의 3연전에서 총력전으 펼쳐야 할 것처럼 보였으나 이젠 굳이 톨허스트를 한화전에 내지 않고도 우승할 수 있는 방법이 생겼다.


9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.09/

9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.09/

12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 톨허스트가 숨을 고르고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/
그러나 LG 염경엽 감독은 26일 경기를 승리해 매직넘버가 1로 줄어들더라도 27일에 톨허스트를 그대로 등판시키겠다고 공언했다.

굳이 한화 타자들에게 톨허스트를 보여주려는 이유가 무엇일까.


삼성전에서 느낀 것이 있었기 때문이다.

톨허스트는 직전 등판인 20일 잠실 삼성전서 3이닝 동안 9안타 2볼넷 6탈삼진 6실점의 부진으로 2패째를 당했다.

그런데 톨허스트는 삼성과 첫 대결이었다. 삼성타자들이 톨허스트의 공을 처음보는데도 너무 쉽게 안타를 쳤다.

염 감독은 "삼성전을 보고 한화전에 무조건 톨허스트를 내야겠다는 생각을 했다"면서 "한화전에서 안좋은 것이 있으면 고치면 된다. 그런데 큰 경기에서 안좋으면 고칠 수가 없다"라고 했다.

삼성전에서 안좋았던 것은 커브의 성급한 정면 승부. 염 감독은 "많은 안타가 유리한 카운트에서 던진 커브가 아래로 떨어지는게 아닌 스트라이크존으로 들어가면서 타자들에게 안타로 연결됐다"며 "그런 데이터가 생기면 투수에게 고쳐야 한다고 말할 수가 있다"라고 말했다.

즉 이번 톨허스트의 한화전 등판은 한국시리즈에서 더 잘던지기 위한 예행 연습과 같은 것이다. 잘 던지면 그것을 그대로 이어가면 되는 것이지만 만약 안좋은 부분이 노출된다면 그것을 고칠 시간을 가지면 된다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

