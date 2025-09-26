'DTD' 롯데의 이유? 윤고나황손의 추락 → 김태형 감독은 변명을 허락…

|
|
|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] "바닥을 다졌어야했는데, 위에만 올려다본 거지."
또다른 이유는 시즌 막판 타선의 침묵, 그중에서도 올해 타선의 주축을 이뤄주리라 믿었던 '윤고나황손'의 전체 시즌에 걸친 아쉬움이다.
26일 부산 사직구장에서 만난 김태형 감독은 '젊은 타선이 작년 대비 기대에 미치지 못한 이유'를 묻자 "준비 부족"이라고 단언했다.
|
타격 뿐 아니라 수비도 문제였다. 특히 최근 몇경기는 상대와 제대로 어우러지기도 전에 실책으로 자멸하는 경기의 연속이다. 체력 문제도 있겠지만, 결국 기초적인 기본기의 부족이라는 지적.
"결국 수비 기본기라는 게 하루아침에 되는 게 아니다. (나승엽처럼)해줘야할 선수라고 보고 타격을 하면서 감을 잡길 바랐던 건데, 참 아쉽다. 전민재도 전에도 말했듯이 간혹 이해하기 힘든 엉뚱한 실수를 한다. 타자가 신민재인데 3루주자를 왜 보나. 급하게 1루 던지려다보니 실수가 나오는 거다."
|
부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com