송가인 母, 사위 조건 밝혔다 "딸 비위 맞추고 뒷바라지 잘해줄 사람"(편스토랑)

기사입력 2025-09-26 21:29


송가인 母, 사위 조건 밝혔다 "딸 비위 맞추고 뒷바라지 잘해줄 사람"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송가인의 부모가 딸 결혼을 걱정했다.

26일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 추석맞이 '엄마 손 특집' 2편으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 송가인이 오랜만에 고향 전남 진도를 찾은 모습이 전파를 탔다.

송가인의 부모는 딸을 맞이하기 위해 부지런히 집 안 청소에 나섰고, 아버지는 거실을 정리하다 딸의 중학교 시절 사진을 발견하곤 환한 미소를 지었다. 어머니는 "중학교 3학년 때다. 이 조그마한 아이가 벌써 마흔이 됐다"며 뭉클한 마음을 드러냈다.

그러나 이내 어머니는 딸의 결혼 문제를 걱정하며 애정 섞인 잔소리를 시작했다. 그는 "그 사이 벌써 마흔이 됐고, 시집갈 나이도 지나버렸다. 결혼도 하고, 아기도 낳고 살아야 하지 않겠냐"며 한숨을 내쉬었다. 아버지도 "그러게 말이다. 이제는 누가 데려가려나 모르겠다"고 너스레를 떨며 딸을 향한 애정을 전했다.

어머니는 "자꾸 나이는 먹는다. 지금 시집 가서 아기 낳고 살아야 하지 않냐. 큰 걱정이 그거다. 내년에는 묶어서라도 보내야 한다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다


송가인 母, 사위 조건 밝혔다 "딸 비위 맞추고 뒷바라지 잘해줄 사람"(…
이에 아버지는 "갈 사람이 간다하고 올 사람이 온다고 해야지 않냐. 우리들이 가란다고 가냐"고 딸을 감싸며 현실적인 반응을 보였다.

송가인은 "저도 마음은 결혼을 하고 싶은데, 상황이 안 되니까 어쩔 수가 없다"며 조심스럽게 속마음을 밝혔다.

이날 부모는 각자 생각하는 이상적인 사위상도 언급했다.어머니는 "가인이 비위 맞춰주고 뒷바라지 잘 해줄 사람"을 꼽았고, 아버지는 "밥이라도 해서 가인이 입에 한 숟갈이라도 더 떠 먹일 수 있는 사람"이라고 말했다.

이어 어머니가 "가인아. 너 할 거 다 이뤘지 않냐"라고 하자, 아버지는 "아들 딸 둘만 낳아라"라고 간절한 소망을 전했다. 이에 어머니는 "셋은 낳아야 한다"며 한술 더 떴고, 아버지는 "내가 키워주겠다. 낳아만 와라"라고 말해 훈훈한 분위기를 만들었다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

'27세 애셋맘' 율희 "이혼이 내 삶의 시작, 연애도 해야죠"(4인용식탁)

3.

김희철, 연예인=개꿀 인증 "공장 알바 120만원→데뷔 첫 수입 3천만원"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

엄태구, 장도연과 데이트 포착...직진 플러팅까지 "너무 설레" ('장도바리바리2')

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

'27세 애셋맘' 율희 "이혼이 내 삶의 시작, 연애도 해야죠"(4인용식탁)

3.

김희철, 연예인=개꿀 인증 "공장 알바 120만원→데뷔 첫 수입 3천만원"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

엄태구, 장도연과 데이트 포착...직진 플러팅까지 "너무 설레" ('장도바리바리2')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

2.

[코리아오픈]'야마구치 또 너냐?' 안세영 우승제물 야마구치 유력…안세영-야마구치 결승행 무난, 안세영 올해 맞대결 '무패'

3.

타율 4할+장타율 7할 불방망이 중인데…"딱 작년에 수술받은 부위" 아찔했던 사령탑, 떨리는 속내 [부산체크]

4.

"내가 정말 은퇴하는구나" 끝판대장, 대구 아닌 부산에서 '현실' 실감한 이유는 [부산현장]

5.

이강철 매력 뭐길래.. 헤이수스 오늘 불펜+3일 쉬고 선발! 정말 '외국인 노동자'처럼 열심히 한다 → 패트릭도 다시 불펜행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.