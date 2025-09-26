송가인 母, 사위 조건 밝혔다 "딸 비위 맞추고 뒷바라지 잘해줄 사람"(…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송가인의 부모가 딸 결혼을 걱정했다.
그러나 이내 어머니는 딸의 결혼 문제를 걱정하며 애정 섞인 잔소리를 시작했다. 그는 "그 사이 벌써 마흔이 됐고, 시집갈 나이도 지나버렸다. 결혼도 하고, 아기도 낳고 살아야 하지 않겠냐"며 한숨을 내쉬었다. 아버지도 "그러게 말이다. 이제는 누가 데려가려나 모르겠다"고 너스레를 떨며 딸을 향한 애정을 전했다.
어머니는 "자꾸 나이는 먹는다. 지금 시집 가서 아기 낳고 살아야 하지 않냐. 큰 걱정이 그거다. 내년에는 묶어서라도 보내야 한다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다
송가인은 "저도 마음은 결혼을 하고 싶은데, 상황이 안 되니까 어쩔 수가 없다"며 조심스럽게 속마음을 밝혔다.
이날 부모는 각자 생각하는 이상적인 사위상도 언급했다.어머니는 "가인이 비위 맞춰주고 뒷바라지 잘 해줄 사람"을 꼽았고, 아버지는 "밥이라도 해서 가인이 입에 한 숟갈이라도 더 떠 먹일 수 있는 사람"이라고 말했다.
이어 어머니가 "가인아. 너 할 거 다 이뤘지 않냐"라고 하자, 아버지는 "아들 딸 둘만 낳아라"라고 간절한 소망을 전했다. 이에 어머니는 "셋은 낳아야 한다"며 한술 더 떴고, 아버지는 "내가 키워주겠다. 낳아만 와라"라고 말해 훈훈한 분위기를 만들었다.