박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)

기사입력 2025-09-26 20:56


박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나…

[스포츠조선 김소희 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 박나래가 냉장고 속에 남겨져 있던 할머니의 김치를 발견하고 주저앉아 울음을 터뜨린다. 눈물을 흘리는 박나래 앞에서 어쩔 줄 모르는 전현무와 기안84가 보여준 위로(?)에 키와 코드 쿤스트 등 무지개 회원들이 분통을 터트린다.

오늘(26일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 박나래가 돌아가신 조부모님의 집을 정리하는 모습과 뮤지컬 배우 카이가 '카 교수'로서 일상을 보내는 모습이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에서 박나래는 조부모님의 집 정리를 도와주러 온 전현무와 기안84와 함께 집안을 살핀다. 거실에 있던 냉장고를 열자, 할머니의 김치통이 고스란히 남아 있는 모습에 박나래는 주저앉아 울음을 터뜨린다. 그는 "나한테 김치가 특별한 의미니까"라며 한동안 눈물을 멈추지 못한다.

박나래 앞에서 어쩔 줄 몰라 말없이 서 있는 전현무와 기안84. 두 사람의 모습을 본 키는 "한 번 안아라도 주고!"라며 안타까워하고, 코드 쿤스트는 두 사람의 갈 곳 잃은 시선 처리에 "어딜 보는 거야?"라며 당황한다. 박나래는 "이게 더 오빠들 같아서 좋았어"라며 전현무와 기안84의 위로법(?)에 고마움을 전한다.

이어 박나래는 울음을 그치고 할아버지, 할머니가 자주 앉아 계시던 소파를 어떻게 해야 할지 고민하는데, 이를 지켜보던 기안84가 "찍어서 올려볼까?"라며 중고거래를 언급한다. 예상치 못한 기안84의 말에 박나래는 "이걸 당X을 왜하냐"라고 속상함에 버럭 화를 냈다. 자신의 실수를 깨달은 기안84는 면목이 없어진 채 고개를 떨군다.

난감한 상황에 놓인 전현무는 애써 수습하려 노력한다. 스튜디오에서 기안84는 "미안해, 나래야."라며 사과의 마음을 전하고, 박나래는 "진짜 돌아이(?) 같았어. 근데 그거 때문에 웃긴 했어."라며 미소를 짓는다. 멈출 줄 모르던 박나래의 눈물을 뚝 멎게 만든 전현무와 기안84의 활약(?)은 어떨지 본 방송에 대한 기대를 모은다.


박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나…
그런가 하면 뮤지컬 배우 카이가 '카 교수'가 되어 출근한 모습도 공개된다. 카이는 "공연예술학과 정기열 교수"라고 자신의 또 다른 이름을 소개한다. 이에 박나래와 키는 "카 씨 아니었어?"라며 깜짝 놀란다. 연구실로 출근한 '카 교수' 카이는 공간을 세팅하고 곳곳의 조명을 켜며 출근 루틴을 보여준다.

연구실을 정리하고 나온 카이는 다른 건물로 향하는데, 바로 교직원 식당과 학생 식당이 있는 곳이다. "원래 식판에 먹는 밥을 좋아해요"라며 애정을 드러내던 카이는 "약간 불만(?)이 있다"며 "교직원 식당은 어른 입맛으로 자꾸 나와요"라고 말해 웃음을 자아낸다. 카이는 "교직원 식당에 가면 밥 먹으랴, 사회생활하랴 바쁘다"라며 고충을 털어놓는데, 이에 코드 쿤스트는 "학생 식당 가면 학생들이 그런 마음을 가질 텐데?"라고 말해 폭소를 유발한다.


또한 '카 교수' 카이는 '고독한 미식가가 학식 먹는 방법'을 보여준다. 수프 한 입과 돈가스 한 조각을 음미하며 온몸으로 감동을 느끼는 카이. 맛있게 먹는 카이의 모습에 이장우는 "학식은 아무리 먹어도 배가 안 부르지"라며 부러워한다.

카이가 돈가스를 먹으며 누군가를 향해 눈웃음을 짓자, 박나래는 "학식 먹으면서 이럴 일인가?", 키는 "알고 보니 대상이 없는 거 아니야?"라고 놀려 웃음을 자아낸다. 뮤지컬 배우 카이가 아닌 '카 교수'로 보내는 하루는 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.

박나래의 눈물을 뚝 멈추게 만든 전현무와 기안84의 활약(?)은 오늘(26일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

'27세 애셋맘' 율희 "이혼이 내 삶의 시작, 연애도 해야죠"(4인용식탁)

3.

김희철, 연예인=개꿀 인증 "공장 알바 120만원→데뷔 첫 수입 3천만원"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

엄태구, 장도연과 데이트 포착...직진 플러팅까지 "너무 설레" ('장도바리바리2')

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

'27세 애셋맘' 율희 "이혼이 내 삶의 시작, 연애도 해야죠"(4인용식탁)

3.

김희철, 연예인=개꿀 인증 "공장 알바 120만원→데뷔 첫 수입 3천만원"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

엄태구, 장도연과 데이트 포착...직진 플러팅까지 "너무 설레" ('장도바리바리2')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

2.

[코리아오픈]'야마구치 또 너냐?' 안세영 우승제물 야마구치 유력…안세영-야마구치 결승행 무난, 안세영 올해 맞대결 '무패'

3.

타율 4할+장타율 7할 불방망이 중인데…"딱 작년에 수술받은 부위" 아찔했던 사령탑, 떨리는 속내 [부산체크]

4.

"내가 정말 은퇴하는구나" 끝판대장, 대구 아닌 부산에서 '현실' 실감한 이유는 [부산현장]

5.

이강철 매력 뭐길래.. 헤이수스 오늘 불펜+3일 쉬고 선발! 정말 '외국인 노동자'처럼 열심히 한다 → 패트릭도 다시 불펜행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.