박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나…

[스포츠조선 김소희 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 박나래가 냉장고 속에 남겨져 있던 할머니의 김치를 발견하고 주저앉아 울음을 터뜨린다. 눈물을 흘리는 박나래 앞에서 어쩔 줄 모르는 전현무와 기안84가 보여준 위로(?)에 키와 코드 쿤스트 등 무지개 회원들이 분통을 터트린다.
박나래 앞에서 어쩔 줄 몰라 말없이 서 있는 전현무와 기안84. 두 사람의 모습을 본 키는 "한 번 안아라도 주고!"라며 안타까워하고, 코드 쿤스트는 두 사람의 갈 곳 잃은 시선 처리에 "어딜 보는 거야?"라며 당황한다. 박나래는 "이게 더 오빠들 같아서 좋았어"라며 전현무와 기안84의 위로법(?)에 고마움을 전한다.
이어 박나래는 울음을 그치고 할아버지, 할머니가 자주 앉아 계시던 소파를 어떻게 해야 할지 고민하는데, 이를 지켜보던 기안84가 "찍어서 올려볼까?"라며 중고거래를 언급한다. 예상치 못한 기안84의 말에 박나래는 "이걸 당X을 왜하냐"라고 속상함에 버럭 화를 냈다. 자신의 실수를 깨달은 기안84는 면목이 없어진 채 고개를 떨군다.
연구실을 정리하고 나온 카이는 다른 건물로 향하는데, 바로 교직원 식당과 학생 식당이 있는 곳이다. "원래 식판에 먹는 밥을 좋아해요"라며 애정을 드러내던 카이는 "약간 불만(?)이 있다"며 "교직원 식당은 어른 입맛으로 자꾸 나와요"라고 말해 웃음을 자아낸다. 카이는 "교직원 식당에 가면 밥 먹으랴, 사회생활하랴 바쁘다"라며 고충을 털어놓는데, 이에 코드 쿤스트는 "학생 식당 가면 학생들이 그런 마음을 가질 텐데?"라고 말해 폭소를 유발한다.
또한 '카 교수' 카이는 '고독한 미식가가 학식 먹는 방법'을 보여준다. 수프 한 입과 돈가스 한 조각을 음미하며 온몸으로 감동을 느끼는 카이. 맛있게 먹는 카이의 모습에 이장우는 "학식은 아무리 먹어도 배가 안 부르지"라며 부러워한다.
카이가 돈가스를 먹으며 누군가를 향해 눈웃음을 짓자, 박나래는 "학식 먹으면서 이럴 일인가?", 키는 "알고 보니 대상이 없는 거 아니야?"라고 놀려 웃음을 자아낸다. 뮤지컬 배우 카이가 아닌 '카 교수'로 보내는 하루는 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.
박나래의 눈물을 뚝 멈추게 만든 전현무와 기안84의 활약(?)은 오늘(26일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
