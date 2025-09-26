[2025 KBO리그 기록실] LG vs 한화 (9월 26일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-26 23:15
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)
송혜교, 지인에 배신감 느꼈다 "내 사진으로 전시를 연다고…당한 거 같아"
강지영, '라스' 애교 논란 후 트라우마 고백 "韓 예능 공포 생겨"
송가인 母, 45kg 딸 다이어트에 분노 "살 너무 빼버려서 화가 나"(편스토랑)
박수홍 11개월 딸, 작은 얼굴+상위 10% 큰 키 "모델 해도 되겠다" ('행복해다홍')
창단 앞둔 용인FC, 지역 대표기업 지엔티이엔지와 '1호 스폰서십' 체결
노시환 그냥 태그했다면…1위 확정? 어림없다! 한화, '오스틴 최초 기록' LG 잡고 2.5G 차 추격 [대전 리뷰]
[코리아오픈] '큰일 날 뻔했네'세계1위 서승재-김원호, 203위에 1세트 고전 끝에 4강 진출
신인이라도 룰을 모르다니... 김영우가 3루수에게 공을 던진 스노우볼이 4실점 패배[대전 현장]
"타자들 잘 도와주길" 당부했는데…'통한의 홈런 한 방' RYU크라이라니 '10승 불발'