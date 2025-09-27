이게 되네. 평균관중 1만7091명. 대전구장을 채우고도 남는다. 오늘 역사적 1200만명 돌파한다[SC 포커스]

기사입력 2025-09-27 12:40


25일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기. 프로야구 최초 160만 관중을 돌파한 삼성 라이온즈. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.25/

23일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 관중석을 채운 야구팬들이 응원전을 펼치고 있다. KBO리그는 이날 2년 연속 1천만 관중 입장 기록을 달성했다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.23/

7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. LG가 65번째 홈경기에서 구단 역대 한 시즌 최다관중 신기록인 1,402,986명을 달성했다. 전광판에 축하영상이 뜨고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/

[스포츠조선 권인하 기자]2025년 9월 27일 KBO리그에 또하나의 역사가 쓰여진다.

바로 역대 최초 관중 1200만명 돌파가 이뤄지는 날이기 때문이다.

26일까지 정확히 700경기를 치른 KBO리그는 총 1196만3572명의 관중이 경기장을 찾아 열광했다. 평균관중은 1만7091명이나 된다. 한화의 새구장 매진 인원이 1만7000명이니 KBO리그의 한경기 평균관중으로 항상 대전 구장을 꽉 채웠다는 뜻.

역사적인 1200만명에 단 3만6428명만이 남아있다. 27일 오후 5시에 열리는 잠실 SSG-두산전, 광주 NC-KIA전, 대전 LG-한화전 등 3경기에서 역사가 이뤄지게 된다.

지난해 기록한 1088만7705명을 올해는 넘길 수 있을지 걱정과 기대 속에서 시작한 KBO리그는 초반부터 흥행 돌풍이 몰아치며 걱정이 기우였음이 밝혀졌다. 역대 가장 빠르게 100만명, 200만명, 300만명을 달성하며 관중 몰이를 한 KBO리그는 지난 8월 23일 지난해의 671경기보다 84경기나 앞선 587경기만에 1000만명을 돌파했고, 지난 5일엔 635경기만에 1090만1173명으로 지난해 관중을 뛰어넘는 역대 시즌 최다 관중 신기록을 썼다.

그리고 이제 1200만명까지 돌파하게 됐다.


23일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 관중석을 채운 야구팬들이 응원전을 펼치고 있다. KBO리그는 이날 2년 연속 1천만 관중 입장 기록을 달성했다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.23/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 관중석을 가득 메운 한퐈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 시즌 43번째 만원 관중을 기록한 대전 신구장. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.29/
삼성 라이온즈는 무려 160만명을 돌파해 역대 한시즌 최다 관중 신기록을 쓰고 있다. 70경기째에 161만6241명을 기록 중이다. 롯데도 홈 경기를 마무리 지으면서 150만7704명으로 150만명을 넘어섰다. 2경기를 남겨놓은 LG는 149만4958명을 기록 중이라 150만명을 넘어서 삼성에 이어 관중 순위 2위를 기록할 듯.

두산이 138만2932명을 기록해 남은 2경기서 140만명을 넘어설 것이 확실시 되고, SSG가 첫음으로120만명을 넘어섰고, 새 구장에서 첫 시즌을 치러 70경기 중 59번이나 매진을 이룬 한화는 남은 3경기도 모두 매진된다면 120만명을 넘을 것을 보인다.


KT도 1경기를 남긴 가운데 95만명을 기록해 창단 후 첫 90만명을 돌파했고, 키움도 2경기가 남았음에도 지난해 80만명보다 많은 84만명이 찾아 모든 구단이 역대 최다 관중 신기록 잔치를 벌이고 있는 중이다. NC는 2경기를 남겨놓고 72만1845명을 기록 중이다. 지난해 74만9058명을 기록해 남은 2경기서 2만7214명 이상이 찾는다면 구단 관중 신기록을 쓸 수 있다.

지난해 우승팀 KIA만이 순위 하락으로 인해 관중 감소가 나타나 올해는 팀 세번째 100만명 돌파로 만족을 해야할 듯 싶다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

