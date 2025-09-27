'우승→8위 추락' 꽃범호, 내년은 달라진다 약속! "죄송합니다. 작년엔…

|
|
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 디펜딩챔피펀이 포스트시즌 탈락도 모자라 8위까지 추락했다. 이범호 KIA 타이거즈 감독은 "우선 팬들께 제일 죄송하다"고 고개를 숙였다.
예상치 못한 악재가 너무나도 많았다. 2024년 통합우승팀 KIA는 올해도 강력한 우승후보로 꼽혔다. 하지만 시즌 초반부터 간판스타 김도영이 다치더니 김선빈 박찬호 나성범까지 줄부상으로 쓰러졌다. 국내 1선발 양현종이 예년보다 부진했다. 선발 유망주 황동하가 교통사고를 당하는 불운도 겹쳤다. 마무리 정해영과 트레이드로 영입한 셋업맨 조상우도 기복을 노출했다.
이범호 감독은 "아무래도 작년에는 워낙 너무 술술 잘 풀렸다. 올해 같은 경우는 뭔가 '아 여기서 밀고 가면 갈 수 있겠다' 싶었을 때마다 발목이 딱딱 잡힌다는 느낌을 받았다. 확실히 시즌을 하면서 중요한 부분들이 어떤 점인지 조금 더 느꼈다"고 돌아봤다.
그는 "불펜을 어떻게 기용해야 좀 더 좋은 성적이 날 수 있구나라는 것을 느낀 게 올 시즌 가장 중요한 포인트다. 공격력보다도 투수력이나 수비력을 어떻게 준비하느냐에 따라 내년 시즌 큰 변화가 있을 수 있다. 그런 부분들을 마무리캠프 때부터 신경 써서 준비하겠다"고 예고했다.
|
|
이범호 감독은 "올러와 (윤)영철이가 비슷한 타이밍에 (부상으로)빠졌다. 아무래도 제가 생각하지 못했던 부분이었다. 그런 사태까지도 생각을 해서 준비를 해야 된다는 것을 다시 느꼈다. 그래서 많은 공부가 됐다. 하지만 그런 것들을 깨달았을 때 이미 가을 야구를 못하게 되는 상황이 됐다. 그래서 팬들께 죄송하고 또 미숙했던 부분들을 다시 준비 잘하겠다"고 약속했다.
광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com