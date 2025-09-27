'우승→8위 추락' 꽃범호, 내년은 달라진다 약속! "죄송합니다. 작년엔 너무 술술 풀렸다" → KIA는 더 단단해진다

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 디펜딩챔피펀이 포스트시즌 탈락도 모자라 8위까지 추락했다. 이범호 KIA 타이거즈 감독은 "우선 팬들께 제일 죄송하다"고 고개를 숙였다.

KIA는 2025 KBO리그 정규시즌 6경기를 남긴 시점에서 5강 실패가 최종 확정됐다. 이범호 감독은 27일 광주 NC 다이노스전을 앞두고 올해 왜 실패했는지 돌아봤다.

이범호 감독은 "우선 팬들께 제일 죄송하다. 올 시즌 실패를 발판 삼아 내년 시즌에는 확실히 달라진 모습을 보여야 되지 않을까. 준비를 더 완벽하게 철저하게 새로운 마음으로 하겠다"고 말했다.

예상치 못한 악재가 너무나도 많았다. 2024년 통합우승팀 KIA는 올해도 강력한 우승후보로 꼽혔다. 하지만 시즌 초반부터 간판스타 김도영이 다치더니 김선빈 박찬호 나성범까지 줄부상으로 쓰러졌다. 국내 1선발 양현종이 예년보다 부진했다. 선발 유망주 황동하가 교통사고를 당하는 불운도 겹쳤다. 마무리 정해영과 트레이드로 영입한 셋업맨 조상우도 기복을 노출했다.

이범호 감독은 "아무래도 작년에는 워낙 너무 술술 잘 풀렸다. 올해 같은 경우는 뭔가 '아 여기서 밀고 가면 갈 수 있겠다' 싶었을 때마다 발목이 딱딱 잡힌다는 느낌을 받았다. 확실히 시즌을 하면서 중요한 부분들이 어떤 점인지 조금 더 느꼈다"고 돌아봤다.

이범호 감독은 타격도 중요하지만 기본적으로 실점을 억제하는 능력을 갖춰야 한다고 진단했다.

그는 "불펜을 어떻게 기용해야 좀 더 좋은 성적이 날 수 있구나라는 것을 느낀 게 올 시즌 가장 중요한 포인트다. 공격력보다도 투수력이나 수비력을 어떻게 준비하느냐에 따라 내년 시즌 큰 변화가 있을 수 있다. 그런 부분들을 마무리캠프 때부터 신경 써서 준비하겠다"고 예고했다.


27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 7회말 1사 만루 KIA 윤도현이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/
이범호 감독이 가장 뼈아프게 짚은 점은 선발투수 올러와 윤영철의 동반 이탈이었다. 선발투수를 충분히 준비해야 한다는 점을 새삼 깨달았다.


이범호 감독은 "올러와 (윤)영철이가 비슷한 타이밍에 (부상으로)빠졌다. 아무래도 제가 생각하지 못했던 부분이었다. 그런 사태까지도 생각을 해서 준비를 해야 된다는 것을 다시 느꼈다. 그래서 많은 공부가 됐다. 하지만 그런 것들을 깨달았을 때 이미 가을 야구를 못하게 되는 상황이 됐다. 그래서 팬들께 죄송하고 또 미숙했던 부분들을 다시 준비 잘하겠다"고 약속했다.


광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

