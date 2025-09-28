광주 KIA챔필, 일단 관중 입장! → 큰 거 하나 온다는데.. '그라운…

|
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 방수포를 걷고 관객 입장이 시작됐다. 다만 오후 2시경 한 차례 큰 비가 예보된 상태다. 그라운드 상태가 관건이다. 방수포를 걷는 도중 비가 다시 내려서 황급히 덮었다.
정오가 다가오면서 빗줄기가 약해졌다. KIA는 관객 입장 시간을 기존 12시에서 12시 30분으로 늦췄다.
기상청은 플레이볼 시각인 오후 2시 경 강수량 10mm를 예보했다(12시 30분 기준).
다만 2시에 한 차례 쏟아진 이후에는 비구름이 없다.
기상청 예보가 맞다면 결국 그라운드 상태에 따라 경기 가능 여부가 결정될 전망이다.
방수포를 걷었는데 갑자기 물폭탄이 쏟아지면 경기장 정비에 애를 먹을 수 있다.
한편 NC는 6연승에 도전한다. NC는 이날 승리하면 5위 KT와의 승차를 1경기로 줄인다.
NC는 김주원(유격수)-권희동(우익수)-박건우(지명타자)-데이비슨(1루수)-이우성(좌익수)-서호철(2루수)-김휘집(3루수)-김형준(포수)-천재환(중견수)으로 타순을 꾸렸다. 선발투수는 로건.
KIA는 김호령(중견수)-윤도현(2루수)-박찬호(유격수)-위즈덤(1루수)-나성범(지명타자)-정해원(좌익수)-박민(3루수)-주효상(포수)-박재현(우익수)으로 맞선다. 선발투수는 이의리다.
NC는 연승 기간 불펜 소모가 컸다. 내심 우천 취소를 바란다. 이호준 NC 감독은 "순리대로 가야 한다"며 말을 아꼈다. 이 경기의 예비일은 29일이다.
