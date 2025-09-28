'제2의 홍창기'가 나타났다. '불꽃야구'출신 류현인 0.412 홍창기 …

|
[스포츠조선 권인하 기자]'불꽃야구' 초창기 멤버 출신으로 야구팬들에게 이름을 알리고 KT 위즈에 입단했던 내야수 류현인. 단국대를 졸업하고 2023년 7라운드 70순위로 KT 유니폼을 입은 류현인은 인지도와 기대에 비해 이렇다 할 성적을 내지 못했다.
퓨처스리그가 27일 정규리그를 모두 마쳤다. 류현인은 의미 있는 성적을 냈다.
98경기에 출전해 타율 4할1푼2리(369타수 152안타) 9홈런 80타점 103득점을 기록했다. 볼넷 71개를 얻었는데 삼진은 단 38개밖에 당하지 않았다. 장타율 0.572와 출루율 0.503으로 OPS가 무려 1.075나 된다. 남부리그에서 타격 1위, 출루율 1위, 득점 2위, 타점 4위, 장타율 4위 등을 기록했다.
홍창기는 모두가 알고 있는 KBO리그 최고의 출루왕이다. 홍창기도 건국대를 졸업하고 2016년 프로에 들어와 2020년부터 1군에서 주전자리를 꿰차 지금의 자리에 올랐다.
홍창기도 2017년 2군에서 4할 타자로 올랐으나 이후에도 외야에 자리가 없어 1군에서 잘 보이지 못했기에 류현인도 당장 내년에 1군에서 잘 할 것이란 보장은 없다. 하지만 2군에서 그만큼의 성적을 올렸기에 기대감을 가질 수 있을 듯.
내년 롯데로 돌아가는 한동희(상무)도 올해 퓨처스리그를 화려하게 수놓았다. 27홈런에 115타점을 기록하며 2관왕. 게다가 타율도 4할을 기록하며 내년시즌 롯데의 타격을 높여줄 기대감이 높다. 상무 이재원도 부상으로 한달 가까이 쉬었음에도 26홈런과 91타점으로 홈런, 타점 2위에 올라 내년시즌 LG가 필요로 하는 우타 거포로 성장할 수 있음을 보였다.
남부리그 투수 부문에서는 조이현(KT)이 평균자책점 3.60, 10승으로 평균자책점과 승리 부문에서 모두 1위를 기록했다.
북부리그에서는 장규현(한화)이 타율 0.376으로 이 부문 1위에 올랐고, 홈런은 하재훈(SSG)과 홍성호(두산)가 11개로 공동 1위에 올랐다. 홍성호(두산)는 63타점으로 타점 부문 타이틀도 차지했다. 투수 부문에서는 김주온(LG)이 평균자책점 3.69로 평균자책점 부문 1위, 이태양(한화)이 8승으로 다승 1위에 올랐다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com