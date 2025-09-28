패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인사[잠실 현장]

기사입력 2025-09-28 20:02


패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 2026 드래프트에서 두산 베어스에 입단한 신인선수들이 팬들 앞에 섰다.

두산에 1라운드 지명된 외야수 김주오를 필두로 최주형 서준오 신우열 엄지민 임종훈 임현철 남태웅 정성헌이 차례로 마이크를 잡고 당찬 각오와 인사말을 전하며 팬들에 강한 인상을 남겼다. 국제대회 참가로 함꼐하지 못한 5라운드 이주호와 9라운드 심건보도 영상으로 메시지를 전했다.


패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 경기 전 2026 두산 베어스의 신인 선수들이 팬들에게 인사하는 시간이 마련됐다. 함께 포즈를 취한 2026 두산 베어스의 신인 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/

패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/
이날은 두산 베어스의 올시즌 홈 최종전이었다. 두산은 이날 경기에서 7대2로 승리하며 2연패에서 탈출했다.

선발투수로 나선 곽빈이 7이닝 2피안타 8탈삼진 2실점으로 호투하며 시즌 5승째를 거두었고 3번타자로 나선 케이브가 3안타 3타점을 기록하며 승리를 이끌었다.


패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산이 7대2로 승리했다.홈 최종전을 마친 두산 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/

패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산이 7대2로 승리했다.홈 최종전을 마친 두산 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 인사말을 하는 양의지의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/

패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산이 7대2로 승리했다.홈 최종전을 마친 두산 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 인사말을 하는 정수빈의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/

패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산이 7대2로 승리했다.홈 최종전을 마친 두산 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 인사말을 하는 안재석의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/

패기 좋고! 잠실에 선 2026 두산 베어스 신인, 아기 곰들의 당찬 인…
28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 두산이 7대2로 승리했다.홈 최종전을 마친 두산 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 인사말을 하는 박준순의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.28/


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

2.

‘이현이♥’ 홍성기 “‘살림 네가 해라’ 댓글? 각방·각냉장고 써서 괜찮”

3.

송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

4.

이대호 "후배들에 쏜 밥값=아파트 한채"이라더니…경남고 후배에 2600만 원 '일시불 FLEX'

5.

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

4.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.